В Иркутской области подписан указ о мерах в связи с угрозой коронавируса

Работодателям региона рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля



26 марта исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.



Министерству экономического развития региона до 31 марта поручено проработать вопрос о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате налога на имущество организаций, транспортного налога на ближайшие шесть месяцев.



На полгода будет приостановлен приём документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки. При этом назначенные ранее выплаты продолжат перечислять. Также до 1 мая закончат выплачивать единовременные денежные премии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.



Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области необходимо определить численность госслужащих, которые будут работать в период с 30 марта по 3 апреля.



- При наличии технической возможности необходимо перевести часть сотрудников на дистанционную работу или установить особый режим рабочего времени. Для госслужащих, воспитывающих детей дошкольного возраста, требуется рассмотреть вопрос об установлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, – говорится в указе.



При этом госуслуги будут оказывать в электронной форме или, если такой формы не предусмотрено, по предварительной записи. Личный приём граждан на время будет прекращен.



Органам государственной власти Иркутской области, иным государственным органам области, органам местного самоуправления муниципальных образований региона, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано установить нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

