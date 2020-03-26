В Иркутской области подписан указ о мерах в связи с угрозой коронавируса

Работодателям региона рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля
26 марта исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Министерству экономического развития региона до 31 марта поручено проработать вопрос о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате налога на имущество организаций, транспортного налога на ближайшие шесть месяцев.
На полгода будет приостановлен приём документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки. При этом назначенные ранее выплаты продолжат перечислять. Также до 1 мая закончат выплачивать единовременные денежные премии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области необходимо определить численность госслужащих, которые будут работать в период с 30 марта по 3 апреля.
- При наличии технической возможности необходимо перевести часть сотрудников на дистанционную работу или установить особый режим рабочего времени. Для госслужащих, воспитывающих детей дошкольного возраста, требуется рассмотреть вопрос об установлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, – говорится в указе.
При этом госуслуги будут оказывать в электронной форме или, если такой формы не предусмотрено, по предварительной записи. Личный приём граждан на время будет прекращен.
Органам государственной власти Иркутской области, иным государственным органам области, органам местного самоуправления муниципальных образований региона, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано установить нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области подписан указ о мерах в связи с угрозой коронавируса
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работодателям региона рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля
Обслуживать они будут пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями
Средства защиты распределят по районам региона
«Самое важное – личная сознательность каждого из нас», сказал градоначальник
«Поговорили про наш Улан-Удэ», написал в соцсетях Игорь Шутенков
Власть, 25.03.2020
Министры представят свои предложения в ближайшее время
Власть, 25.03.2020
Доступными должны быть как здания, так и общественный транспорт и подъездные пути
Власть, 24.03.2020
За повторное нарушение на поджигателей планируется заводить уголовное дело
Власть, 23.03.2020
Руслан Ситников назначен и.о. первого заместителя председателя правительства
Власть, 21.03.2020
Игоря Николаева представили личному составу 20 марта
Власть, 20.03.2020
Его планируемый максимальный размер – 100 рублей в сутки
Власть, 19.03.2020
Также будет проведена дезинфекция муниципального транспорта
Власть, 19.03.2020
Прибывшим из стран с коронавирусной инфекцией рекомендовано обеспечить самоизоляцию на 14 дней
Власть, 18.03.2020
Уполномоченный по правам человека в республике обратилась к министру внутренних дел Бурятии
Власть, 17.03.2020
Им стал бывший председатель правительства Иркутской области