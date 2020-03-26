В Иркутской области волонтёры будут доставлять лекарства на дом

Обслуживать они будут пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями
В Иркутской области создаётся реестр лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Таким пациентам волонтёры будут доставлять необходимые лекарства на дом – без посещения поликлиник для выписки рецептов. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Наталья Ледяева на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса на территории области. Заседание провел врио губернатора Игорь Кобзев.
- При угрозе возникновения случаев заражения в группе риска находятся люди пожилого возраста. Наша задача – сделать всё, чтобы они оставались в режиме самоизоляции. Ответственные ведомства должны иметь доступ ко всей необходимой информации, чтобы вовремя оказать помощь – продуктами, лекарствами, средствами защиты. Эта работа должна идти в одном формате с работой горячей линии, чтобы была возможность реагировать на поступающие сигналы в течении 15 минут, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Врио губернатора также напомнил, что в ближайшее время должен быть решён вопрос обеспечения региона медицинскими масками. Как сообщил заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, в стационарных учреждениях социальной защиты и под наблюдением на дому находится 15126 человек, которых необходимо обеспечить бесплатными медицинскими масками, из них 13286 человек – старше 60 лет.
По рекомендациям федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Игорь Кобзев поручил до мая 2020 года приостановить деятельность развлекательных и досуговых учреждений - ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат. Отменить гастроли, концерты, запланированные на март-апрель. Приостановить до мая 2020 года направление пациентов старшего поколения в санаторно-курортные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области волонтёры будут доставлять лекарства на дом
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