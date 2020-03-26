В Забайкалье из Москвы поступят маски и термометры

Власть, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

Средства защиты распределят по районам региона



В ближайшее время в Забайкальский край поступят дополнительные средства защиты от коронавирусной инфекции, необходимый медицинский инвентарь – маски и бесконтактные термометры. Их доставят самолётом из Москвы. Об этом 26 марта на экстренном заседании правительства Забайкальского края по реализации тезисов обращения президента Владимира Путина заявил губернатор Александр Осипов.



- С министерством промышленности и торговли РФ нужно продолжить эффективное взаимодействие, распределить по районам все средства защиты. Вчера президент озвучил ряд мер. Повышенную эффективность и результативность всех эти мер нужно обеспечить в Забайкалье, – отметил глава региона.



Он поставил задачу очень плотно работать министерству экономического развития Забайкальского края в рамках взаимодействия с федеральным центром. Заместителю председателя правительства по социальным вопросам Забайкальского края Аягме Ванчиковой было поручено организовать эффективную поддержку людей и предпринять все необходимые меры по социальным выплатам.



На заседании министр здравоохранения региона Валерий Кожевников отметил, что заболевание гриппом и ОРВИ в крае снижается. Ситуация в крае находится под контролем, заболевших новой инфекцией в регионе, нет. По словам Кожевникова, на случай появления заболевших существует возможность по развертыванию свыше 500 дополнительных коек.



- В рамках превентивных мероприятий все плановые операции в больницах края отменены. Грузовое сообщение с Китаем через пункты пропуска в Забайкалье не прерывалось. Но все 400 водителей, которые проходят границу, контролируются Роспотребнадзором, регулярно походят медосмотр. Более того, автотранспорт не выезжает за пределы транспортной зоны в Маньчжурии, – добавил министр.



Также пресс-служба губернатора Забайкальского края сообщает, что автомобили правительства Забайкальского края будут переданы региональным медицинским учреждениям на время риска распространения коронавируса. На внеочередном совещании правительства края об этом рассказал первый вице-премьер Сергей Нехаев.

