Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам в связи с коронавирусом

С 30 марта по 3 апреля указом президента страны объявлены нерабочие дни – это возможность ограничить контакты и уберечься от инфекции. Сегодня необходимо соблюдать меры профилактики, беречь детей и пожилых людей. Мы предпринимаем все меры реагирования, но только общими усилиями мы не дадим ситуации выйти из-под контроля. Здоровья всем, - обратился к горожанам Игорь Шутенков.



