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Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам в связи с коронавирусом

Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам в связи с коронавирусом
Власть, 
«Самое важное – личная сознательность каждого из нас», сказал градоначальник

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратился к жителям города с просьбой соблюдать меры профилактики и ограничить контакты. Также он рекомендовал родителям организовать досуг детей дома и ограничить посещение игровых зон и других развлекательных учреждений.

- Уважаемые горожане, в сложившей ситуации, когда диагноз коронавируса подтвердился у двух жителей Улан-Удэ, наша задача – уберечься самим и уберечь близких от опасной инфекции.

По моему поручению в Улан-Удэ сформировано более 70 мобильных групп, которые осуществляют контроль за соблюдением санэпидрежима в общественных местах. Но самое важное – личная сознательность каждого из нас, уважаемые жители.

До 12 апреля все школьники не посещают учебные заведения, убедительно прошу родителей организовать их досуг дома, ограничить посещение игровых зон и развлекательных учреждений.

С 30 марта по 3 апреля указом президента страны объявлены нерабочие дни – это возможность ограничить контакты и уберечься от инфекции. Сегодня необходимо соблюдать меры профилактики, беречь детей и пожилых людей. Мы предпринимаем все меры реагирования, но только общими усилиями мы не дадим ситуации выйти из-под контроля. Здоровья всем, - обратился к горожанам Игорь Шутенков.


Как сообщал «Байкал-Daily», утром в правительстве региона рассказали, что в Бурятии зарегистрировано 2 подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное.

В одном из республиканских СМИ появилась информация о том, что у известных бизнесменов диагностировали коронавирус, однако сами бизнесмены сообщают, что еще не получили результаты анализов.


коронавирус
 
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