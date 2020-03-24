Забайкалье предлагает увеличить штрафы за поджоги

За повторное нарушение на поджигателей планируется заводить уголовное дело
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев составили предложение об увеличении суммы штрафов за поджоги. Такое письмо будет президенту России Владимиру Путину.
- Губернатор Забайкалья Александр Осипов является председателем комиссии по подготовке предложений президенту России о кардинальных мерах по борьбе с пожарами. Вместе с главой региона мы рассмотрели все документы и подготовили предложения Юрию Трутневу для доклада президенту России. Предлагаем увеличение штрафов за поджоги. Сейчас наказание – это штраф в размере 5 тысяч рублей, если нет ущерба. Думаем сделать, как для пьяных водителей, первое нарушение – 30 тысяч рублей, второе – уголовное дело, – сообщил Андрей Гурулев.
Он отметил, что в прошлом и текущем году было составлено порядка 100 протоколов о поджогах, но, к сожалению, это не даёт эффекта. Увеличение штрафов позволит сократить количество пожаров на территории Забайкалья.
- В письме Юрию Трутневу мы также предлагаем создать единый центр по руководству всеми пожарами, так как не все территории контролируются пожарными подразделениями. «Забайкаллесхоз» занимается тушением лесных пожаров, сельхозтоваропроизводители контролируют свои земли, а за степями никто не следит. Поэтому нужно создавать такой центр и исправлять ситуацию, – добавил Андрей Гурулев.
По данным на 24 марта в Забайкалье действуют пожары площадью 600 гектаров, 10 лесных пожаров, два пожара на локализации. В Улётовском, Читинском районах и городе Чите открыт пожароопасный сезон.
- Сейчас основная задача – дальнейшая подготовка к пожароопасному периоду. Много было обещано главами районов, но в феврале мы проверили выполнение мероприятий, не все справились. Главы муниципалитетов тоже разные. Кто-то старается, а кто-то безответственно относится к этим мероприятиям. Мы контролируем ситуацию и планируем в максимально короткие сроки качественно подготовиться к пожароопасному сезону. Самое главное, чтобы не пострадали люди, о них мы должны заботиться в первую очередь, – резюмировал Андрей Гурулев.
11 марта заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Улан-Удэ совещание «О подготовке к пожароопасному сезону 2020 года в Республике Бурятия и Забайкальском крае». По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Рослесхозу в кратчайшие сроки проработать предложения по увеличению объёмов приобретаемой техники и перераспределению финансирования. Также он назначил губернатора Забайкальского края Александра Осипова руководителем рабочей группы по работе с противопожарными мероприятиями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Забайкалье предлагает увеличить штрафы за поджоги
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