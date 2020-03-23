В правительстве Иркутской области произошли кадровые перестановки

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Руслан Ситников назначен и.о. первого заместителя председателя правительства



Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев перераспределил обязанности в руководстве регионального правительства и произвёл ряд новых назначений.



Руслан Ситников с сегодняшнего дня исполняет обязанности первого заместителя председателя правительства Иркутской области. Он будет координировать деятельность региональных министерства имущественных отношений, министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, министерства экономического развития, министерства труда и занятости, а также агентства по туризму. Напомним, ранее Руслан Ситников исполнял обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области.



На оперативном совещании сегодня в правительстве Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что министерство финансов региона переходит в подчинение председателя правительства Приангарья Константина Зайцева. Также в зоне его ответственности организация работы агентства по обеспечению деятельности мировых судей.



Областную службу записи актов гражданского состояния возглавит Инга Трофимова с испытательным сроком на один месяц. Ранее она занимала должность начальника центрального ЗАГСа города Иркутска.



Руководителем региональной службы потребительского рынка и лицензирования с испытательным сроком на один месяц назначена Ольга Степанова. До настоящего времени она была первым заместителем руководителя этой службы.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона, Елена Терпугова стала заместителем руководителя аппарата губернатора Иркутской области.



- В моё прямое подчинение переходит служба государственного финансового контроля, служба архитектуры, служба государственного жилищного надзора, – подчеркнул врио губернатора.

