Руслан Ситников назначен и.о. первого заместителя председателя правительства
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев перераспределил обязанности в руководстве регионального правительства и произвёл ряд новых назначений.
Руслан Ситников с сегодняшнего дня исполняет обязанности первого заместителя председателя правительства Иркутской области. Он будет координировать деятельность региональных министерства имущественных отношений, министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, министерства экономического развития, министерства труда и занятости, а также агентства по туризму. Напомним, ранее Руслан Ситников исполнял обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области.
На оперативном совещании сегодня в правительстве Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что министерство финансов региона переходит в подчинение председателя правительства Приангарья Константина Зайцева. Также в зоне его ответственности организация работы агентства по обеспечению деятельности мировых судей.
Областную службу записи актов гражданского состояния возглавит Инга Трофимова с испытательным сроком на один месяц. Ранее она занимала должность начальника центрального ЗАГСа города Иркутска.
Руководителем региональной службы потребительского рынка и лицензирования с испытательным сроком на один месяц назначена Ольга Степанова. До настоящего времени она была первым заместителем руководителя этой службы.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона, Елена Терпугова стала заместителем руководителя аппарата губернатора Иркутской области.
- В моё прямое подчинение переходит служба государственного финансового контроля, служба архитектуры, служба государственного жилищного надзора, – подчеркнул врио губернатора.
В правительстве Иркутской области произошли кадровые перестановки
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