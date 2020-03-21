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СМИ: Экс-руководителя УФСБ Бурятии перевели в Тюменскую область

СМИ: Экс-руководителя УФСБ Бурятии перевели в Тюменскую область
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
 Игоря Николаева представили личному составу 20 марта

Новым начальником РУ ФСБ по Тюменской области назначен Игорь Николаев. В пятницу, 20 марта, он был представлен личному составу управления, сообщает издание Новый день.

Ранее Игорь Валерьевич Николаев работал начальником управления ФСБ по Бурятии, на должность он был назначен в январе 2017 года. Полковник Игорь Николаев до Бурятии был замначальника УФСБ по Владимирской области.
назначение
 
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