Игоря Николаева представили личному составу 20 марта
Новым начальником РУ ФСБ по Тюменской области назначен Игорь Николаев. В пятницу, 20 марта, он был представлен личному составу управления, сообщает издание Новый день.
Ранее Игорь Валерьевич Николаев работал начальником управления ФСБ по Бурятии, на должность он был назначен в январе 2017 года. Полковник Игорь Николаев до Бурятии был замначальника УФСБ по Владимирской области.
СМИ: Экс-руководителя УФСБ Бурятии перевели в Тюменскую область
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 21.03.2020
Игоря Николаева представили личному составу 20 марта
Власть, 20.03.2020
Его планируемый максимальный размер – 100 рублей в сутки
Власть, 19.03.2020
Также будет проведена дезинфекция муниципального транспорта
Власть, 19.03.2020
Прибывшим из стран с коронавирусной инфекцией рекомендовано обеспечить самоизоляцию на 14 дней
Власть, 18.03.2020
Уполномоченный по правам человека в республике обратилась к министру внутренних дел Бурятии
Власть, 17.03.2020
Им стал бывший председатель правительства Иркутской области
Власть, 17.03.2020
Ущерб составил 266 тысяч рублей
Власть, 16.03.2020
Андрей Дугаров приступил к обязанностям в начале марта
Власть, 16.03.2020
Игорь Шутенков надеется, что новый председатель комитета по управлению имуществом наведёт порядок
Светлана Грешилова: «Терешкова высказала свое мнение как гражданин России, как женщина, которая посвятила свою жизнь судьбе страны»
Власть, 14.03.2020
Председатель Консультативного совета женщин при Главе РБ Светлана Грешилова про поправки в Конституцию
Власть, 12.03.2020
Из-за коронавируса прекращено движение поездов через пограничный переход «Наушки – Сухэ-Батор»
Власть, 12.03.2020
Больницей будет руководить кардиолог
Власть, 11.03.2020
Будущие работники культуры Забайкалья будут учиться в ВСГИК
Власть, 11.03.2020
Вместе с ним на новом трамвае проехали Игорь Шутенков и Алексей Цыденов
Власть, 10.03.2020
Мэр Игорь Шутенков представил Максиму Егорову план развития столицы Бурятии