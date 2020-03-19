В Иркутске проверят торговые сети на предмет спекуляции продуктами

Также будет проведена дезинфекция муниципального транспорта



В администрации Иркутска состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В работе комиссии приняли участие вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников, представители городской администрации, сотрудники МЧС, полиции, Роспотребнадзора, профильных областных министерств.



По итогам заседания был выдан ряд поручений по сложившейся обстановке на территории Иркутска в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, вице-мэр Иркутска Руслан Болотов поручил до конца недели организовать совещание с представителями торговых сетей для обсуждения вопросов продовольственной обеспеченности в магазинах и супермаркетах города.



- Сегодня в регионе ситуация – стабильна. В Иркутске и других городах области нет официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. О текущей ситуации население необходимо оповещать объективно и своевременно, а также пресекать распространение ложных новостей, – подчеркнул Руслан Болотов. – Кроме этого, до конца рабочей недели профильный департамент администрации Иркутска должен организовать совещание с представителями торговых сетей города. Важно не допустить роста цен в магазинах, аптеках и создания ложного ажиотажа вокруг продовольствия, дезинфицирующих средств.



В школах и детских садах Иркутска введён режим повышенной готовности. Усилены меры по дезинфекции классов и групп, ежедневно педагоги ведут мониторинг посещаемости. Также родители могут написать заявление о переводе ребенка на дистанционное обучение.



Ограничено проведение массовых мероприятий, где присутствует более 50 человек. Учреждениям культуры и спорта рекомендовано отменить все крупные мероприятия до 12 апреля.



Будет проведена специальная дезинфекция подвижного состава муниципального транспорта. Обработка троллейбусов, автобусов и трамваев начнётся с завтрашнего дня.



По информации министерства здравоохранения Иркутской области, на сегодня в медицинских учреждениях города сформирован запас медикаментов и средств защиты для работы врачей. Жителям, чувствующим недомогание, рекомендуется не ходить в поликлиники, а вызывать участковых врачей на дом. Всю информацию по профилактике и симптоматике коронавируса можно узнать на сайтах областного министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Кроме этого, для консультаций населения работает горячая линия. Иркутяне могут задать интересующие их вопросы по телефонам: 280-326 и 399-999. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

