Иркутская область и Забайкалье ввели режим повышенной готовности

Прибывшим из стран с коронавирусной инфекцией рекомендовано обеспечить самоизоляцию на 14 дней
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края. Режим начинает действовать с 19 марта по всей территории Забайкальского края.
На период действия режима на территории региона запрещено до особого распоряжения проведение деловых, культурных, спортивных, и иных мероприятий с общим числом участников более 50 человек.
Гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) прибывшим на территорию Забайкальского края гражданам из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендовано обеспечить самоизоляцию на 14 дней, то есть на это время отказаться от посещения места учебы, работы и т.д. О своём возвращении незамедлительно сообщить по единому номеру «112». В случае появления первых признаков респираторной инфекции – незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по телефону для получения медицинской помощи и листка нетрудоспособности, а также соблюдать требование главного санитарного врача о режиме изоляции. Гражданам, совместно проживающим с людьми, вернувшимися из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, необходимо также обеспечить режим самоизоляции.
При оказании медицинской помощи на дому больным с респираторными симптомами приоритет будет у лиц, посещавших территории, где зарегистрированные случаи новой инфекции, а также у пациентов старше 60 лет и с повышенным риском осложнений, уточнили в ситуационном центре. Об этом информирует Забайкальский региональный ситуационный центра по коронавирусу.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев подписал указ «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС».
Указ издан в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории РФ, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Указ постановляет: ввести режим повышенной готовности в Иркутской области с 20:00 часов 18 марта 2020 года. Ответственным за осуществление мероприятий назначен исполняющий обязанности первого заместителя губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
В частности, указ касается переноса культурно-массовых мероприятий, ограничения количества их участников, рекомендаций по отказу от поездок за пределы Иркутской области.
Гражданам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией, необходимо самоизолироваться в течение 14 дней согласно постановлению главного санитарного врача РФ. Всем, кому необходим больничный лист, на основании постановления территориального управления роспотребнадзора по Иркутской области, он будет выписан.
Работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в командировки. Проводить мероприятия по выявлению работников с признаками инфекционного заболевания.
Рекомендовано ограничить выезд организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы региона.
Государственным дошкольным образовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования предписано обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений, по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения. Кроме того, указ включает ряд других пунктов.
Напомним, что в Бурятии режим повышенной готовности объявлен с 10 февраля.
Иркутская область и Забайкалье ввели режим повышенной готовности
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