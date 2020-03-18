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В Бурятии требуют объективного расследования по ДТП, в котором девушка потеряла ногу

В Бурятии требуют объективного расследования по ДТП, в котором девушка потеряла ногу
Власть, 
Уполномоченный по правам человека в республике обратилась к министру внутренних дел Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ночью 8 февраля пьяный 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома. Очевидцы сообщали: «он их впечатал» в бетонное ограждение. В результате одной из женщин пришлось ампутировать ногу. У водителя установлено состояние алкогольного опьянения - 0.66 мг/л.

В Telegram-канал и соцсетях распространялась информация о том, что за рулём «Лексуса» находился начальник одного из отделов службы судебных приставов. Однако официально ранее никто не подтверждал, кто именно находился за рулём. В пресс-службе УФССП по Бурятии «Байкал-Daily» воздерживались от комментариев на время проведения расследования.

Сегодня стало известно, по чьей вине произошло ДТП.

- Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к министру внутренних дел по республике Олегу Кудинову в защиту прав пострадавших граждан в результате дорожно- транспортного происшествия, совершённого по вине сотрудника службы судебных приставов, об обеспечении объективного расследования, - сообщили в аппарате омбудсмена.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

- В ходе предварительного следствия установлены и допрошены свидетели, в том числе очевидцы происшествия, проведены очные ставки, назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, следствием принимаются меры, направленные на обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска и возмещения причиненного морального ущерба, - пояснили в аппарате омбудсмена.

За ходом расследования уголовного дела установлен ведомственный процессуальный контроль.


ДТП
 
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