Ущерб составил 266 тысяч рублей
Глава муниципального образования – сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Бурятии обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
В ходе предварительного расследования установлено, что с декабря 2015 года по ноябрь 2018 года глава сельского поселения отдавал незаконные распоряжения о перечислении денежных средств из бюджета муниципального образования сотрудникам сельской администрации. Впоследствии деньги передавались обвиняемому, которыми он распоряжался по своему усмотрению.
Муниципальному образованию причинён имущественный вред на сумму 266 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии глава села обвиняется краже бюджетных денег
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 17.03.2020
Ущерб составил 266 тысяч рублей
Власть, 16.03.2020
Андрей Дугаров приступил к обязанностям в начале марта
Власть, 16.03.2020
Игорь Шутенков надеется, что новый председатель комитета по управлению имуществом наведёт порядок
Светлана Грешилова: «Терешкова высказала свое мнение как гражданин России, как женщина, которая посвятила свою жизнь судьбе страны»
Власть, 14.03.2020
Председатель Консультативного совета женщин при Главе РБ Светлана Грешилова про поправки в Конституцию
Власть, 12.03.2020
Из-за коронавируса прекращено движение поездов через пограничный переход «Наушки – Сухэ-Батор»
Власть, 12.03.2020
Больницей будет руководить кардиолог
Власть, 11.03.2020
Вместе с ним на новом трамвае проехали Игорь Шутенков и Алексей Цыденов
Власть, 10.03.2020
Мэр Игорь Шутенков представил Максиму Егорову план развития столицы Бурятии
Власть, 10.03.2020
Нецелевое расходование бюджетных средств выявила прокурорская проверка
Власть, 07.03.2020
Владимир Путин назначил начальником ГУФСИН России по Иркутской области Леонида Сагалакова
Власть, 07.03.2020
Государственные премии получили 25 школьников и студентов
Начальника оштрафовали на 10 тысяч
Сведения о границах озёр Арангатуй, Щучье, Гусиное и Котокельское нужно внести в реестр недвижимости
Игорь Бобков обрушился с критикой на председателя Народного Хурала Бурятии
Учёные просят президента взять под личный патронаж аборигенных бурятских коров