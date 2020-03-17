В Бурятии глава села обвиняется краже бюджетных денег

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ущерб составил 266 тысяч рублей



Глава муниципального образования – сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Бурятии обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.



В ходе предварительного расследования установлено, что с декабря 2015 года по ноябрь 2018 года глава сельского поселения отдавал незаконные распоряжения о перечислении денежных средств из бюджета муниципального образования сотрудникам сельской администрации. Впоследствии деньги передавались обвиняемому, которыми он распоряжался по своему усмотрению.



Муниципальному образованию причинён имущественный вред на сумму 266 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

