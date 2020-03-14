Светлана Грешилова: «Терешкова высказала свое мнение как гражданин России, как женщина, которая посвятила свою жизнь судьбе страны»



ПРО СТАБИЛЬНУЮ, СБАЛАНСИРОВАННУЮ ВЛАСТЬ



Очень правильная поправка, потому что любая кандидатура на назначение на высший пост в государстве действительно не должна пользоваться «телефонными правами». Кандидатура, которая претендует на пост в высших органах власти должна быть согласована на различных уровнях: Государственная дума, Совет Федерации и т.д.



ПРО ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ И ЖИВОТНЫХ



Эти две поправки, я думаю, наверное будут приняты большинством населения при голосовании. Здесь затронуто не только сохранение нашей природы – флоры и фауны, но и утилизация продуктов человеческой деятельности, которые сегодня должны быть очень качественно, на современном технологическом уровне, утилизированы. Это и строительство различных мусороперерабатывающих заводов, и очистные сооружения, и загрязнение водных ресурсов, сохранение лесов и т.д. Угол зрения этой инициативы также лежит в плоскости сохранения здоровья окружающей среды, а также сохранения здоровья человека. И я не сомневаюсь, что многие поддержат эту поправку.



ПРО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



Мы вошли в третье тысячелетие, меняется мир технологического существования человека, научно-технологического состояния общества вообще. Информационные технологии сейчас вошли в жизнь человека, неся огромную пользу, но при этом они внесли и определенную угрозу. Встал вопрос об обеспечении безопасности, о защите данных – сегодня это очень важно для любого общества. Научно-технический прогресс – его не остановить, этот тот двигатель, который работает на социально-экономическое развитие нашей страны.



Возвращаясь к началу, думаю, что Валентина Терешкова как гражданин России, как грамотный умный политик, находя поправки в Конституцию, инициированные В.В. Путиным, справедливыми, внесла предложение об обнулении срока Президента.

Я думаю, что это очень правильная поправка в Конституцию. Во-первых, внесла её знаменитая женщина – первая женщина-космонавт, это та женщина, которая действительно посвятила свою жизнь судьбе России. И то, что она, будучи депутатом, вносит такую поправку, думаю, во-первых, она реализует личное право гражданина России высказать своё мнение по поводу поправок. Поправки широко обсуждаются сейчас населением России, в различных СМИ, в каждой семье и т.д. Терешкова высказала не только своё мнение, но, думаю, и мнение очень многих граждан России. Ведь на сегодня ответственность, которая лежит на руководителе, Президенте, действительно велика.Если говорить о внутреннем положении России, о внешней политике, о месте страны в мировом пространстве, то мы не можем не отмечать, что есть очень много моментов, которые говорят о том, что во главе нашего государства должна стоять именно такая личность, как Владимир Владимирович. Личность такого масштаба, личность такой значимости, личность, которая сегодня действительно думает о судьбах людей. Ведь инициатива внести поправки в Конституцию исходила именно от Президента. На мой взгляд, чем она была мотивирована? Очень многими моментами, идёт постоянная системная работа по улучшению качества жизни населения России, по улучшению благосостояния страны, по улучшению тех позиций, которые сегодня уже делают жизнь человека более благополучной. Ставятся очень высокие цели о создании условий, улучшающих качество каждого человека.Россия – огромная страна, которая должна прирастать населением, и если мы посмотрим те национальные проекты, которые инициированы Президентом, мы увидим, что по всем направлениям, обозначенным в нацпроектах, идет кропотливая работа. Например, здравоохранение – оно имеет очень широкое и важное для каждого человека значение. При рождении, при жизни, при выходе на пенсию – на каждом моменте жизни человек должен ощущать заботу государства. Поэтому поправка, касающаяся качества и доступности медицинских услуг очень важна, актуальна сегодня, и конечно же, должно быть понимание того, что эта поправка, должна быть закреплена в Конституции.Чтоб вывести на новый этап развития именно процесс сбережения народа сегодня реализуется замечательный нацпроект, который обеспечивает культурное многообразие России. Каждый человек, любой национальности, должен чувствовать себя удобно в стране. Для этого культура точно также, как флаг, как гимн, герб становится основополагающим символом России. Разве это может подвергаться какому-то негативному суждению? Причем сегодня очень много говорится, что каждый, кто придет на голосование по поправкам в Конституцию, должен быть уверен, что его мнение будет учтено. Очень важно, что голосование будет проходить под контролем общественности, и все нарушения будут пресекаться. Это тоже инициатива Президента.На сегодня развиваются те направления, которые 10-15 лет назад были не так востребованы и не так себя ярко проявляли. К примеру, волонтерство – молодежь сегодня активно занимает свой сегмент общества, но для этого за ней кроме обязанностей должны быть закреплены и права. И вот в этих в поправках, которые предлагаются, эти права будут закреплены.Также дети – это главные стратегический ресурс развития любого государства. Об этом давно говорилось, но внести поправки в Конституцию – это впервые.Очень важная поправка, которая нашла достаточно широкий положительный отзыв населения. Законодательно будет закреплен запрет на двойное гражданство, на открытие банковских счетов за границей людям, занимающим самые ответственные должности в стране: Президенту, председателю Правительства, министрам, губернаторам, сенаторам, депутатам, судьям и т.д. Потому что это лицо России, и вот тут, конечно, закономерно выходит на первый план вопрос патриотизма. Чиновник это всё-таки тот человек, деятельность которого направлена на то, чтобы сделать жизнь гражданина более благополучной. А если ты имеешь свои счета за границей и можешь «помахать ручкой» и уехать жить в другую страну, то какой же ты патриот? Я думаю, что очень многие люди поддержат эту поправку.Это очень важный вопрос. Россия свою позицию в многополярном мире держит очень ответственно, и делает всё для того чтобы наш суверенитет был не только соблюденным, но и ни у кого не вызывал сомнения. На сегодня страна имеет все возможности, чтобы защищать свой суверенит. Вот это понимание должно быть закреплено в Конституции для каждого человека.