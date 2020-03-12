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Монголия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Монголия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Власть,  Фото:pixabay.com
Из-за коронавируса прекращено движение поездов через пограничный переход «Наушки – Сухэ-Батор»

С 10 марта в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход «Наушки – Сухэ-Батор». Это решение принято в соответствии с обращением АО «Улан-Баторская железная дорога».

Приостанавливается курсирование поезда № 5/6 «Улан-Батор – Москва» формирования АО «УБЖД», а также поезда № 305/306 формирования АО «ФПК» и АО «УБЖД». О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Неиспользованные проездные документы в отменённые поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться по месту приобретения билетов. В случае, если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств). Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, ссылаясь на информацию ВСЖД.
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