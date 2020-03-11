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Улан-удэнский вуз подписал соглашение с забайкальским министром

Улан-удэнский вуз подписал соглашение с забайкальским министром
Власть,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Будущие работники культуры Забайкалья будут учиться в ВСГИК

Соглашения о сотрудничестве подписано между министерством культуры Забайкальского края и Восточно-Сибирским государственным институтом культуры. Министр культуры Забайкалья Татьяна Цымпилова посетила с рабочим визитом Улан-Удэ с целью выстраивания отношений с ближайшим высшим учебным заведением, специализирующимся на подготовке кадров для отрасли.

Татьяна Цымпилова встретилась с ректором ВСГИК Еленой Перовой. Они обсудили продолжение совместной работы по повышению качества конкурентоспособности профессионального образования в сфере культуры и искусства, а также возможность создания на территории Забайкальского края представительства ВСГИК.

Подписанное в ходе встречи соглашение о сотрудничестве позволит будущим работникам культуры учиться по целевой форме обучения, а действующим специалистам – проходить профессиональную переподготовку и повышение квалификации в области культуры и искусства. В планах – проведение дней вуза в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья.
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