В Бурятии на деньги для призов оформили избирательные участки

Нецелевое расходование бюджетных средств выявила прокурорская проверка



Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии в сельском поселении «Горхонское» нарушалось бюджетное законодательство.



На основании решения Совета депутатов муниципального образования в марте 2018 года администрации сельского поселения выделены бюджетные средства в размере 17 тысяч рублей на приобретение призов для награждения участников спортивного мероприятия.



Однако, мероприятие фактически не проводилось. Деньги потратили на оформление двух избирательных участков в селе Горхон и посёлке Лесозаводской.



- В нарушение Бюджетного кодекса РФ допущено нецелевое использование бюджетных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главе сельского поселения внесено представление, которое удовлетворено, использованные не по целевому назначению бюджетные средства возвращены в бюджет поселения.



Должностное лицо привлечено к административной ответственности, его оштрафовали на 20 тысяч рублей.



Решение вступило в законную силу.

