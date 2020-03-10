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В Бурятии на деньги для призов оформили избирательные участки

В Бурятии на деньги для призов оформили избирательные участки
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нецелевое расходование бюджетных средств выявила прокурорская проверка

Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии в сельском поселении «Горхонское» нарушалось бюджетное законодательство.

На основании решения Совета депутатов муниципального образования в марте 2018 года администрации сельского поселения выделены бюджетные средства в размере 17 тысяч рублей на приобретение призов для награждения участников спортивного мероприятия.

Однако, мероприятие фактически не проводилось. Деньги потратили на оформление двух избирательных участков в селе Горхон и посёлке Лесозаводской.

- В нарушение Бюджетного кодекса РФ допущено нецелевое использование бюджетных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Главе сельского поселения внесено представление, которое удовлетворено, использованные не по целевому назначению бюджетные средства возвращены в бюджет поселения.

Должностное лицо привлечено к административной ответственности, его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.
прокуратура бюджет
 
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