Нецелевое расходование бюджетных средств выявила прокурорская проверка
Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии в сельском поселении «Горхонское» нарушалось бюджетное законодательство.
На основании решения Совета депутатов муниципального образования в марте 2018 года администрации сельского поселения выделены бюджетные средства в размере 17 тысяч рублей на приобретение призов для награждения участников спортивного мероприятия.
Однако, мероприятие фактически не проводилось. Деньги потратили на оформление двух избирательных участков в селе Горхон и посёлке Лесозаводской.
- В нарушение Бюджетного кодекса РФ допущено нецелевое использование бюджетных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главе сельского поселения внесено представление, которое удовлетворено, использованные не по целевому назначению бюджетные средства возвращены в бюджет поселения.
Должностное лицо привлечено к административной ответственности, его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
В Бурятии на деньги для призов оформили избирательные участки
Власть, Фото:
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