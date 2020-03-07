Владимир Путин назначил начальником ГУФСИН России по Иркутской области Леонида Сагалакова
Полковник внутренней службы Леонид Сагалаков ранее занимал должность начальника УФСИН России по Брянской области.
Леонид Алексеевич Сагалаков родился 2 августа 1969 года в селе Малые Арбаты Таштыпского района Красноярского края. В 1994 году окончил Красноярский государственный педагогический университет по специальности «Обеспечение безопасности, жизнедеятельности и физическое воспитание», в 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» по специальности «Юриспруденция».
Службу в уголовно-исполнительной системе начал в августе 1994 года. В УИС Республики Хакасия занимал должности начальника единого помещения камерного типа ИК-35, заместителя начальника колонии по воспитательной работе ИК-35, начальника оперативного отдела УИН, начальника ИК-33, заместителя начальника УФСИН России по Республике Хакасия.
В октябре 2017 года назначен на должность начальника УФСИН России по Брянской области.
Указом президента от 2 марта 2020 года полковник внутренней службы Леонид Сагалаков назначен на должность начальника ГУФСИН России по Иркутской области.
Новый начальник ГУФСИН по Иркутской области приехал из Брянска
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