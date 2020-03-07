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Новый начальник ГУФСИН по Иркутской области приехал из Брянска

Новый начальник ГУФСИН по Иркутской области приехал из Брянска
Власть, 
Владимир Путин назначил начальником ГУФСИН России по Иркутской области Леонида Сагалакова

Полковник внутренней службы Леонид Сагалаков ранее занимал должность начальника УФСИН России по Брянской области.

Леонид Алексеевич Сагалаков родился 2 августа 1969 года в селе Малые Арбаты Таштыпского района Красноярского края. В 1994 году окончил Красноярский государственный педагогический университет по специальности «Обеспечение безопасности, жизнедеятельности и физическое воспитание», в 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» по специальности «Юриспруденция».

Службу в уголовно-исполнительной системе начал в августе 1994 года. В УИС Республики Хакасия занимал должности начальника единого помещения камерного типа ИК-35, заместителя начальника колонии по воспитательной работе ИК-35, начальника оперативного отдела УИН, начальника ИК-33, заместителя начальника УФСИН России по Республике Хакасия.

В октябре 2017 года назначен на должность начальника УФСИН России по Брянской области.

Указом президента от 2 марта 2020 года полковник внутренней службы Леонид Сагалаков назначен на должность начальника ГУФСИН России по Иркутской области.
УФСИН назначение
 
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