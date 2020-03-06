 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Марта

05 Марта

Популярное

Владимира Павлова обвинили в «упрощении и выхолащивании»

Владимира Павлова обвинили в «упрощении и выхолащивании»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Бобков обрушился с критикой на председателя Народного Хурала Бурятии

Накануне в самом конце сессии бурятского парламента возник небольшой скандал. Всё начиналось довольно миролюбиво – на трибуну вышел депутат Олег Фёдоров. Он зачитал проект постановления об обращении Народного Хурала к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину об ускорении принятия проекта федерального закона о легковом такси. Отметим, на часах было около 19.00, это был предпоследний вопрос сессии.

- 13 декабря 2018 года Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального закон. Данный проект федерального закона определяет правовой статус служб такси, требования, предъявляемые к таким службам, в том числе при передаче заказов водителю легкового такси, имеющему разрешение на перевозку и ответственность за нарушение установленных требований, - объяснил он суть документа.

Олег Фёдоров попросил коллег поддержать проект постановления об обращении парламента к Госдуме.

После этого слово взял заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев. Правда, не совсем по существу вопроса.

- Уважаемые коллеги, Владимир Анатольевич, я хочу внести предложение по ведению сессии. Думаю, правовое управление не будет возражать. Имеется в виду, со следующей сессии председательствующий, чтобы называл номер вопроса, докладчика и содокладчика. Я думаю, так ускорится у нас обсуждение всех вопросов, не зачитывать вот эти долгие наименования законов. Я думаю, депутаты поддержат. Имеется в виду, со следующей сессии, - обратился он к депутатам.

На что председатель Хурала Владимир Павлов пояснил, что эту тему надо изучать.

- У нас по регламенту нужно тоже внести инициативу, которую должны рассмотреть все комитеты, дать заключение, потом уже на сессии вносить изменения. При этом коли об этом зашла речь, необходимо изучить опыт субъектов. Нужно учитывать, что у нас много приглашённых, которые не имеют повестки на руках: журналисты и т.д. Поэтому надо изучать, - выразил своё мнение спикер.

Тут возмутился Игорь Бобков. Он довольно резко раскритиковал руководство Хурала.

- Владимир Анатольевич, я так думаю – вы всё упрощаете-упрощаете, сейчас Цырен Эрдыниевич к вам присоединился. То, значит, мы договаривались – где-то больше полгода назад договорились, что по тем вопросам, которые уже обозначены на мониторе, вы дадите возможность ответить депутатам, сегодня по правительственному часу там шесть минут оставалось, вы двум депутатам – Буда-Ширапу Батуеву, мне - слова не дали. Поставили на голосование. Когда Цырен Эрдыниевич висел на мониторе, вы его спросили – Цырен Эрдыниевич, вы отказываетесь от вопроса или нет? Он сказал - нет, я не отказываюсь. Только после этого вы поставили вопрос на голосование. Но я просто хочу спросить, вот вам, членам президиума, если вам скучно ходить на сессию, ну, вы не ходите тогда вообще, да и всё. Ну, вы же каждый день в Народном Хурале находитесь, наверное, вам уже стало это неинтересно, а мы вот в Народном Хурале появились после новогодних праздников впервые, нам это всё интересно. Мы хотим заниматься своими депутатскими обязанностями. Зачем вы всё это упрощаете, выхолащиваете, для чего? Для каких целей-то? - разразился гневным спичем депутат.

Владимир Павлов в ответ на это сухо сказал – «Так, я скажу, что вы ошибаетесь. Принимаем постановление Народного Хурала». Сессия продолжилась.


депутаты Народного Хурала Народный Хурал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Владимира Павлова обвинили в «упрощении и выхолащивании»
Владимира Павлова обвинили в «упрощении и выхолащивании»
Власть, 06.03.2020
Игорь Бобков обрушился с критикой на председателя Народного Хурала Бурятии
Путину подарили бурятского быка тигровой масти
Путину подарили бурятского быка тигровой масти
Власть, 06.03.2020
Учёные просят президента взять под личный патронаж аборигенных бурятских коров
Глава МВД по Бурятии заверил, что справится с наркоугрозой
Глава МВД по Бурятии заверил, что справится с наркоугрозой
Власть, 05.03.2020
Олега Кудинова озаботили вопросом технической конопли  
Коммунисты в Хурале Бурятии становятся «отверженными»
Коммунисты в Хурале Бурятии становятся «отверженными»
Власть, 05.03.2020
Депутатов-коммунистов показательно не пустили в рабочие комиссии
Супруге и детям главы Бурятии запретили счета за рубежом
Супруге и детям главы Бурятии запретили счета за рубежом
Власть, 05.03.2020
Запрет также касается всех членов правительства республики
Кочетову одобрили на пост министра экономики Бурятии
Кочетову одобрили на пост министра экономики Бурятии
Власть, 05.03.2020
В голосовании были и воздержавшиеся, и даже испорченный бюллетень
Назначение «главного по Северу» в Хурале Бурятии вызвало скандал
Назначение «главного по Северу» в Хурале Бурятии вызвало скандал
Власть, 05.03.2020
Парламентскую комиссию «Север» внезапно возглавил депутат, не имеющи1 к северным районам никакого отношения
«Мало кто вам позавидует»: В Бурятии голосуют за министра экономики
«Мало кто вам позавидует»: В Бурятии голосуют за министра экономики
Власть, 05.03.2020
Екатерина Кочетова, претендующая на пост министра экономики, проходит согласование в Хурале
Бурятских депутатов призвали отказаться от своего пиара ради благородной цели
Бурятских депутатов призвали отказаться от своего пиара ради благородной цели
Власть, 05.03.2020
В Бурятии просят спасти от закрытия уникальную газету о судьбах малолетних узников фашизма
Новый детский омбудсмен в Бурятии может появиться в апреле
Новый детский омбудсмен в Бурятии может появиться в апреле
Власть, 05.03.2020
Сегодня прояснилась ситуация с Татьяной Вежевич и постом уполномоченного по правам ребёнка
Депутат Хурала Бурятии: «Или я излечиваюсь, или ухожу в мир иной»
Депутат Хурала Бурятии: «Или я излечиваюсь, или ухожу в мир иной»
Власть, 05.03.2020
Игорь Бобков поделился своим печальным опытом записи в поликлинику
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Власть, 05.03.2020
Баир Жамбалов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
Евгения Лудупова попрощалась с Народным Хуралом
Евгения Лудупова попрощалась с Народным Хуралом
Власть, 05.03.2020
Нового министра здравоохранения Бурятии исключили из рядов депутатов
В Бурятии бывший замглавы района не смог вернуть работу
В Бурятии бывший замглавы района не смог вернуть работу
Власть, 04.03.2020
Бывший заместитель главы Тарбагатайского района судился с нынешней районной администрацией
В Забайкалье помощник прокурора получила взятку от главы села
В Забайкалье помощник прокурора получила взятку от главы села
Власть, 04.03.2020
Она попросила земельный участок за несоставление протокола

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^