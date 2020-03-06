Владимира Павлова обвинили в «упрощении и выхолащивании»

Игорь Бобков обрушился с критикой на председателя Народного Хурала Бурятии



Накануне в самом конце сессии бурятского парламента возник небольшой скандал. Всё начиналось довольно миролюбиво – на трибуну вышел депутат Олег Фёдоров. Он зачитал проект постановления об обращении Народного Хурала к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину об ускорении принятия проекта федерального закона о легковом такси. Отметим, на часах было около 19.00, это был предпоследний вопрос сессии.



- 13 декабря 2018 года Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального закон. Данный проект федерального закона определяет правовой статус служб такси, требования, предъявляемые к таким службам, в том числе при передаче заказов водителю легкового такси, имеющему разрешение на перевозку и ответственность за нарушение установленных требований, - объяснил он суть документа.



Олег Фёдоров попросил коллег поддержать проект постановления об обращении парламента к Госдуме.



После этого слово взял заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев. Правда, не совсем по существу вопроса.



- Уважаемые коллеги, Владимир Анатольевич, я хочу внести предложение по ведению сессии. Думаю, правовое управление не будет возражать. Имеется в виду, со следующей сессии председательствующий, чтобы называл номер вопроса, докладчика и содокладчика. Я думаю, так ускорится у нас обсуждение всех вопросов, не зачитывать вот эти долгие наименования законов. Я думаю, депутаты поддержат. Имеется в виду, со следующей сессии, - обратился он к депутатам.



На что председатель Хурала Владимир Павлов пояснил, что эту тему надо изучать.



- У нас по регламенту нужно тоже внести инициативу, которую должны рассмотреть все комитеты, дать заключение, потом уже на сессии вносить изменения. При этом коли об этом зашла речь, необходимо изучить опыт субъектов. Нужно учитывать, что у нас много приглашённых, которые не имеют повестки на руках: журналисты и т.д. Поэтому надо изучать, - выразил своё мнение спикер.



Тут возмутился Игорь Бобков. Он довольно резко раскритиковал руководство Хурала.



- Владимир Анатольевич, я так думаю – вы всё упрощаете-упрощаете, сейчас Цырен Эрдыниевич к вам присоединился. То, значит, мы договаривались – где-то больше полгода назад договорились, что по тем вопросам, которые уже обозначены на мониторе, вы дадите возможность ответить депутатам, сегодня по правительственному часу там шесть минут оставалось, вы двум депутатам – Буда-Ширапу Батуеву, мне - слова не дали. Поставили на голосование. Когда Цырен Эрдыниевич висел на мониторе, вы его спросили – Цырен Эрдыниевич, вы отказываетесь от вопроса или нет? Он сказал - нет, я не отказываюсь. Только после этого вы поставили вопрос на голосование. Но я просто хочу спросить, вот вам, членам президиума, если вам скучно ходить на сессию, ну, вы не ходите тогда вообще, да и всё. Ну, вы же каждый день в Народном Хурале находитесь, наверное, вам уже стало это неинтересно, а мы вот в Народном Хурале появились после новогодних праздников впервые, нам это всё интересно. Мы хотим заниматься своими депутатскими обязанностями. Зачем вы всё это упрощаете, выхолащиваете, для чего? Для каких целей-то? - разразился гневным спичем депутат.



Владимир Павлов в ответ на это сухо сказал – «Так, я скажу, что вы ошибаетесь. Принимаем постановление Народного Хурала». Сессия продолжилась.





