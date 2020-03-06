Путину подарили бурятского быка тигровой масти

Учёные просят президента взять под личный патронаж аборигенных бурятских коров



Бурятские учёные и общественники под руководством известного селекционера Булата Лхасаранова написали обращение президенту Владимиру Путину. Также учёные подарили Путину бурятского быка тигровой масти. Специалисты просят у президента помощи в восстановлении аборигенной породы крупного рогатого скота.



Обращение распространяется в соцсетях. В нём говорится, что группа энтузиастов под научным руководством Булата Лхасаранова занимается научно-практической работой по восстановлению, сохранению и размножению исчезающих и редких сельскохозяйственных животных Сибири. Так, в 1980-х годах было найдено в Китайской Народной Республике небольшое количество практически исчезнувших аборигенных бурятских овец, которых завезли в Бурятию.



В 2008 году на основе восстановленного генофонда этих овец создана и зарегистрирована овца породы «Буубэй» мясного направления. В данное время поголовье этих овец достигло более 500 тысяч голов. На сегодня ареал распространения новой породы овец включает не только Республику Бурятии, но и Забайкальский, Красноярский края, Иркутскую, Кемеровскую области, Республику Якутия и т.д. Созданы тысячи рабочих мест. Таким образом, ликвидирована угроза исчезновения генофонда уникальных аборигенных бурятских овец.



«Параллельно с овцами мы занимались поиском аборигенного бурятского крупного рогатого скота. С этими животными обстановка сложилась намного сложнее и труднее. Этот скот официально считался полностью исчезнувшим», - говорится в обращении общественности.



После долгих, упорных и драматических поисков учёные нашли чуть более ста голов в труднодоступном месте Монголии. Анализ ДНК, проведённый совместно с Институтом общей генетики имени Вавилова, Институтом цитологии и генетики СО РАН показал, что это именно аборигенный бурятский крупный рогатый скот, и подобных в мире нет.



Привезти 97 голов в Бурятию помог непосредственно Дмитрий Медведев, будучи президентом России.



В обращении к Путину говорится, что сейчас перед научными сотрудниками стоит «архиважная задача восстановить качественный генофонд этих животных и на их основе создать, чисто отечественную, мясную породу скота». Порода получится экономически выгодной и экологически безопасной.



«К сожалению, эта работа продвигается с большим трудом. Поэтому просим Вас взять под своё особое внимание, под личный патронаж этот скот, и эту работу, как Вы поступили с амурскими тиграми. Поверьте, положение у этих уникальных животных намного сложнее и драматичнее, чем у амурских тигров, а значение для природы имеет не меньшее. Позвольте от чистого сердца подарить Вам одного бурятского быка тигровой масти, чип 0993! Отныне этот бык Ваш! Надеемся, судьба этого быка будет намного удачливей своих сородичей и даст многочисленное, хорошее потомство!» - говорится в обращении.









