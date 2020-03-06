 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Марта

05 Марта

Популярное

Путину подарили бурятского быка тигровой масти

Путину подарили бурятского быка тигровой масти
Власть, 
Учёные просят президента взять под личный патронаж аборигенных бурятских коров

Бурятские учёные и общественники под руководством известного селекционера Булата Лхасаранова написали обращение президенту Владимиру Путину. Также учёные подарили Путину бурятского быка тигровой масти. Специалисты просят у президента помощи в восстановлении аборигенной породы крупного рогатого скота.

Обращение распространяется в соцсетях. В нём говорится, что группа энтузиастов под научным руководством Булата Лхасаранова занимается научно-практической работой по восстановлению, сохранению и размножению исчезающих и редких сельскохозяйственных животных Сибири. Так, в 1980-х годах было найдено в Китайской Народной Республике небольшое количество практически исчезнувших аборигенных бурятских овец, которых завезли в Бурятию.

В 2008 году на основе восстановленного генофонда этих овец создана и зарегистрирована овца породы «Буубэй» мясного направления. В данное время поголовье этих овец достигло более 500 тысяч голов. На сегодня ареал распространения новой породы овец включает не только Республику Бурятии, но и Забайкальский, Красноярский края, Иркутскую, Кемеровскую области, Республику Якутия и т.д. Созданы тысячи рабочих мест. Таким образом, ликвидирована угроза исчезновения генофонда уникальных аборигенных бурятских овец.

«Параллельно с овцами мы занимались поиском аборигенного бурятского крупного рогатого скота. С этими животными обстановка сложилась намного сложнее и труднее. Этот скот официально считался полностью исчезнувшим», - говорится в обращении общественности.

После долгих, упорных и драматических поисков учёные нашли чуть более ста голов в труднодоступном месте Монголии. Анализ ДНК, проведённый совместно с Институтом общей генетики имени Вавилова, Институтом цитологии и генетики СО РАН показал, что это именно аборигенный бурятский крупный рогатый скот, и подобных в мире нет.

Привезти 97 голов в Бурятию помог непосредственно Дмитрий Медведев, будучи президентом России.

В обращении к Путину говорится, что сейчас перед научными сотрудниками стоит «архиважная задача восстановить качественный генофонд этих животных и на их основе создать, чисто отечественную, мясную породу скота». Порода получится экономически выгодной и экологически безопасной.

«К сожалению, эта работа продвигается с большим трудом. Поэтому просим Вас взять под своё особое внимание, под личный патронаж этот скот, и эту работу, как Вы поступили с амурскими тиграми. Поверьте, положение у этих уникальных животных намного сложнее и драматичнее, чем у амурских тигров, а значение для природы имеет не меньшее. Позвольте от чистого сердца подарить Вам одного бурятского быка тигровой масти, чип 0993! Отныне этот бык Ваш! Надеемся, судьба этого быка будет намного удачливей своих сородичей и даст многочисленное, хорошее потомство!» - говорится в обращении.




Путин сельское хозяйство ученые
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путину подарили бурятского быка тигровой масти
Путину подарили бурятского быка тигровой масти
Власть, 06.03.2020
Учёные просят президента взять под личный патронаж аборигенных бурятских коров
Депутат потребовал извинений от главы МВД по Бурятии
Депутат потребовал извинений от главы МВД по Бурятии
Власть, 05.03.2020
Скандал произошёл в Хурале после отчёта министра внутренних дел по Бурятии
Глава МВД по Бурятии заверил, что справится с наркоугрозой
Глава МВД по Бурятии заверил, что справится с наркоугрозой
Власть, 05.03.2020
Олега Кудинова озаботили вопросом технической конопли  
Коммунисты в Хурале Бурятии становятся «отверженными»
Коммунисты в Хурале Бурятии становятся «отверженными»
Власть, 05.03.2020
Депутатов-коммунистов показательно не пустили в рабочие комиссии
Супруге и детям главы Бурятии запретили счета за рубежом
Супруге и детям главы Бурятии запретили счета за рубежом
Власть, 05.03.2020
Запрет также касается всех членов правительства республики
Кочетову одобрили на пост министра экономики Бурятии
Кочетову одобрили на пост министра экономики Бурятии
Власть, 05.03.2020
В голосовании были и воздержавшиеся, и даже испорченный бюллетень
Назначение «главного по Северу» в Хурале Бурятии вызвало скандал
Назначение «главного по Северу» в Хурале Бурятии вызвало скандал
Власть, 05.03.2020
Парламентскую комиссию «Север» внезапно возглавил депутат, не имеющи1 к северным районам никакого отношения
«Мало кто вам позавидует»: В Бурятии голосуют за министра экономики
«Мало кто вам позавидует»: В Бурятии голосуют за министра экономики
Власть, 05.03.2020
Екатерина Кочетова, претендующая на пост министра экономики, проходит согласование в Хурале
Бурятских депутатов призвали отказаться от своего пиара ради благородной цели
Бурятских депутатов призвали отказаться от своего пиара ради благородной цели
Власть, 05.03.2020
В Бурятии просят спасти от закрытия уникальную газету о судьбах малолетних узников фашизма
Новый детский омбудсмен в Бурятии может появиться в апреле
Новый детский омбудсмен в Бурятии может появиться в апреле
Власть, 05.03.2020
Сегодня прояснилась ситуация с Татьяной Вежевич и постом уполномоченного по правам ребёнка
Депутат Хурала Бурятии: «Или я излечиваюсь, или ухожу в мир иной»
Депутат Хурала Бурятии: «Или я излечиваюсь, или ухожу в мир иной»
Власть, 05.03.2020
Игорь Бобков поделился своим печальным опытом записи в поликлинику
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Власть, 05.03.2020
Баир Жамбалов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
Евгения Лудупова попрощалась с Народным Хуралом
Евгения Лудупова попрощалась с Народным Хуралом
Власть, 05.03.2020
Нового министра здравоохранения Бурятии исключили из рядов депутатов
В Бурятии бывший замглавы района не смог вернуть работу
В Бурятии бывший замглавы района не смог вернуть работу
Власть, 04.03.2020
Бывший заместитель главы Тарбагатайского района судился с нынешней районной администрацией
В Забайкалье помощник прокурора получила взятку от главы села
В Забайкалье помощник прокурора получила взятку от главы села
Власть, 04.03.2020
Она попросила земельный участок за несоставление протокола

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^