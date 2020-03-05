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Коммунисты в Хурале Бурятии становятся «отверженными»

Коммунисты в Хурале Бурятии становятся «отверженными»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутатов-коммунистов показательно не пустили в рабочие комиссии

Депутатам от КПРФ отказали во вступлении в комиссию Народного Хурала по депутатской этике, в комиссию по регламенту и в комиссию по противодействию коррупции. Вопросы рассмотрели сегодня на сессии парламента Бурятии.

Комиссия по регламенту имеет право консультировать председателя Народного Хурала на сессиях по различным спорным вопросам её ведения. В адрес спикера Владимира Павлова не раз звучали язвительные замечания из-за того, что словоохотливым депутатам обрывают выступления. К примеру, год назад Иринчей Матханов заявил, что это «силовой метод». «Владимир Анатольевич, нам всем стыдно, что вопрос не дали женщине. Считаю, что ваше ведение сегодняшней сессии очень некорректно», - высказывался Матханов. Владимир Павлов в ответ тогда сказал, что извинения он может привести лишь за то, что ведёт сессию строго по регламенту.

Сейчас в комиссии по регламенту состоят депутаты Игорь Зубарев, Валерий Кочнев и Баир Цыренов. Туда попросились ещё три коммуниста Буда-Ширап Батуев, Анатолий Ковалев и Игорь Михайлов.

Докладчиком по вопросу был Игорь Михайлов. Однако уже его содокладчик Лариса Крутиян огорошила.

- На проект постановления поступили положительные заключения правового управления Народного Хурала, комитета по межрегиональным связям, комитета по бюджету. Рекомендовали отклонить данный проект комитеты по государственному устройству, соцполитике, экономической политике, земельным вопросам. С учётом изложенного профильный комитет предлагает отклонить данное постановление, - сообщила Лариса Крутиян.

Отказ глубоко возмутил коммунистов.

- Во внутренней работе неужели нельзя просто пожелания депутатов учесть - войти в ту или иную комиссию? – высказался Баир Цыренов.

Это постановление отклонили.

После Игорь Михайлов озвучил второй подобный вопрос. На этот раз тройка коммунистов в том же составе просилась в комиссию по мандатам и депутатской этике. Эта комиссия рассматривает все крупные внутренние разногласия: от нарушений чести и достоинства до контроля за соблюдением и обеспечением статуса депутатов. К примеру, комиссию по этике просили рассмотреть поведение Баира Жамбалова (на тот момент ещё вице-спикера) в связи со смертельным наездом на 17-летнюю девушку. Или же комиссия рассмотрела и признала неэтичным поведение тех же коммунистов во время несогласованных акций протеста на площади Советов.

В этой комиссии Екатерина Цыренова, Игорь Бобков, Олег Голюк, Зоригто Цыбигмитов и Виктор Ячмёнев. Коммунистов в их рядах нет и не появится в ближайшее время, так как депутаты вновь отказали Батуеву, Ковалеву и Михайлову.

Также просили коммунисты включить их представителей в комиссию по противодействию коррупции.

- На основании письменного заявления депутатов проектом постановления предлагается включить в состав комиссию по противодействию коррупции Тумэна Дондокова, Анатолия Ковалева, Леонтия Красовского, – сообщил Игорь Михайлов.

И вновь, в третий уже раз, поступил отказ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в первой половине Народный Хурал показательно не стал назначать коммуниста председателем парламентской комиссии «Север». Место хотел занять Виктор Мальцев, живущий в Северобайкальске. Но большинством голосов Мальцеву отказали, а председателем стал Сергей Дорош, уроженец Подмосковья, никогда на севере Бурятии не работавший.






депутаты Народного Хурала КПРФ
 
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