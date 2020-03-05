Супруге и детям главы Бурятии запретили счета за рубежом

Запрет также касается всех членов правительства республики



Народный Хурал принял антикоррупционные поправки в законы «О главе Бурятии» и «О правительстве Бурятии».



Поправки касаются запрета на счета и вклады в зарубежных банках для супруги и детей главы Бурятии. Аналогичный запрет введён и для всех остальных членов правительства Бурятии – зампредов и министров.



«Предусматривается распространение на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей членов правительства Бурятии запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», - говорится в документе.

