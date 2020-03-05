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Супруге и детям главы Бурятии запретили счета за рубежом

Супруге и детям главы Бурятии запретили счета за рубежом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрет также касается всех членов правительства республики

Народный Хурал принял антикоррупционные поправки в законы «О главе Бурятии» и «О правительстве Бурятии».

Поправки касаются запрета на счета и вклады в зарубежных банках для супруги и детей главы Бурятии. Аналогичный запрет введён и для всех остальных членов правительства Бурятии – зампредов и министров.

«Предусматривается распространение на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей членов правительства Бурятии запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», - говорится в документе.
глава Бурятии депутаты Народного Хурала
 
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