В голосовании были и воздержавшиеся, и даже испорченный бюллетень
В Народном Хурале после перерыва озвучили итоги тайного голосования за назначение Екатерины Кочетовой на пост министра экономики Бурятии. Как и ожидалось, она набрала нужное количество голосов.
«За» высказались 40 депутатов, «против» - 17. Ещё трое человек воздержались, а один неизвестный депутат и вовсе испортил бюллетень.
Теперь дело остаётся только за тем, что указ о назначении подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. После Кочетова официально станет министром экономики.
Как сообщал «Байкал-Daily», до обеда Кочетова отвечала на вопросы депутатов. В том числе прозвучало мнение, что её работе руководителя минэкономики «мало кто позавидует».
Справка:
Кочетова Екатерина Николаевна родилась 6 мая 1979 года в городе Ирбит Свердловской области.
В 2001 году окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Экономист-менеджер».
С июля 2001 года по июнь 2004 года занимала должность главного бухгалтера в торговых компаниях, занимающихся розничной торговлей и поставкой продуктов питания для министерства обороны Российской Федерации.
С февраль 2007 года поступила на муниципальную службу в администрацию города Улан-Удэ, трудилась консультантом по бухгалтерскому и кадровому учёту управления регулирования тарифов, консультантом отделов комитета экономического развития.
В апреле 2013 года назначена на должность начальника отдела инвестиций и стратегических проектов комитета экономического развития. В феврале 2014 года стала заместителем председателя – начальником управления экономики и финансов комитета по образованию.
С февраля 2018 года по декабрь 2019 года занимала должность заместителя министра промышленности и торговли Бурятии – председателя комитета по развитию предпринимательства.
С декабря 2019 года – и.о. министра экономики Бурятии.
Кочетову одобрили на пост министра экономики Бурятии
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