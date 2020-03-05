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Назначение «главного по Северу» в Хурале Бурятии вызвало скандал

Назначение «главного по Северу» в Хурале Бурятии вызвало скандал
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Парламентскую комиссию «Север» внезапно возглавил депутат, не имеющий к северным районам никакого отношения

Неожиданным и крайне спорным стало назначение нового председателя комиссии «Север», которая работает в Народном Хурале Бурятии. Пост освободился в связи с уходом из парламента Евгении Лудуповой, назначенной министром здравоохранения Бурятии.

Оксана Бухольцева предложила депутата-ЛДПРовца Сергея Дороша. Дорош, правда, родился в Подмосковье, учился в Москве и никогда не жил на севере Бурятии. Потому его кандидатура возмутила часть присутствующих.

В ходе горячей дискуссии сам внёс свою кандидатуру коммунист Виктор Мальцев. Он как раз живёт на севере республики, если точнее, в Северобайкальске.

Разгорелся спор.

- На него (Мальцева) поступала жалоба по его району, что он не совсем некорректно обращается со своими же избирателями, которые приходят со своими вопросами к нему. Насколько его этично выдвигать, если он не умеет общаться с людьми, - высказался Дмитрий Дружинин.

Игорь Бобков, напротив, поддержал Мальцева.

- Касаемо кандидатуры Сергея Дороша, он что житель Севера, северного района, севера города Улан-Удэ или какой-то другой провинции? Из каких соображений, мы пытаемся его внедрить? Если наш коллега хочет работать в комиссии «Север», работать плодотворно, если сам Виктор Мальцев хочет работать, давайте поддержим его кандидатуру. В чем проблема? -сказал он.

Состоялось голосование. Победил Сергей Дорош, набравший 48 голосов. За Виктора Мальцева проголосовали 14 депутатов. Позже в кулуарах высказывалось мнение, что единороссы упорно не хотят назначать коммунистов на любые должности.

Парламентская комиссия «Север» была создана год назад по инициативе тех депутатов, что были избраны по северным округам.


Народный Хурал
 
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