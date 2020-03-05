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Депутат Хурала Бурятии: «Или я излечиваюсь, или ухожу в мир иной»

Депутат Хурала Бурятии: «Или я излечиваюсь, или ухожу в мир иной»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Бобков поделился своим печальным опытом записи в поликлинику

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на сессии Народного Хурала с Евгении Лудуповой сняли полномочия депутата. Вопрос был чисто техническим, парламент Лудупова покинула в связи с назначением на пост министра здравоохранения Бурятии.

Слова попросил депутат Игорь Бобков, заявивший: «Увидел вновь назначенного министра на трибуне и не смог удержаться от вопроса». Бобкова, как выяснилось, крайне заботит ситуация со сложностью записи в поликлинику жителей Левого берега.

- Я живу на Левом берегу, теперь называю свою территорию резервацией. Граждане говорят по-разному: гетто или «живём за синим забором». Элементы подобного, действительно, имеются. Когда я был прописан на Элеваторе, у меня была поликлиника на Московской. Там я ждал записи к врачу день-два. На Левом берегу, вы не поверите, ждать надо 14 дней! – воскликнул Бобков.

Он поведал, что 30 января почувствовал недомогание. Когда же позвонил, чтобы записаться к терапевту, ему смогли предложить только 14 февраля.

- А мне что делать? У меня два выхода – или я излечиваюсь или ухожу в мир иной, - высказался Игорь Бобков, чем немало рассмешил присутствующих.

Он попросил Евгению Лудупова «обратить самое пристальное внимание на Левый берег».

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой возмущённые качеством жизни жители Левобережья обратились к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, заявив, что готовы на крайние меры, вроде протестов. В середине декабря состоялась встреча возмущённых местных жителей с представителями власти. На встрече жители жаловались на проблемы с водоснабжением и транспортом, отсутствие врачебной амбулатории, дома культуры и интернета
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