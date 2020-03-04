В Бурятии бывший замглавы района не смог вернуть работу

Бывший заместитель главы Тарбагатайского района судился с нынешней районной администрацией
Бывший заместитель руководителя администрации Тарбагатайского района Бурятии пытался восстановиться в должности через суд. Алексей Елизов занимал высокий пост с декабря 2014 года по 23 октября 2019 года. Был уволен по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с истечением срока действия трудового договора.
Он подал иск в суд к администрации района с требованием о восстановлении на работе, оплате времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда. С увольнением экс-чиновник был не согласен, посчитал его незаконным, произведённым с грубым нарушением процедуры расторжения срочного трудового договора.
Из материалов дела следует, что срок его трудового договора действовал на срок полномочий главы района. В 2019 году Виктор Максимов покинул пост главы Тарбагатайского района. В октябре новым главой района по конкурсу была назначена Светлана Шабаршова. Сам Алексей Елизов был ещё одним претендентом на место главы района, но конкурс Шабаршовой проиграл.
Отказывая в удовлетворении исковых требований Елизова о восстановлении в должности, Тарбагатайский районный суд исходил из того, что он был своевременно уведомлён о предстоящем увольнении. И трудовые отношения сторон прекращены на законных основаниях.
Елизов обратился с апелляцией в Верховный суд Бурятии. Однако доводы жалобы о нарушении работодателем процедуры увольнения судом апелляционной инстанции признаны несостоятельными.
В Верховном суде республики также отклонили доводы Алексея Елизова, сводящиеся к тому, что вопрос об освобождении его от должности зависел от решения сессии Совета депутатов.
По федеральному закону, совет депутатов (представительный орган местного самоуправления) вправе по представлению главы местной администрации утвердить только структуру администрации. Иных полномочий по её формированию райсовету не предоставлено.
Рассматривали жалобу 2 марта, решение районного суда оставлено без изменения.
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Власть, Фото:
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