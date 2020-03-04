Владельцы участков в период пожароопасного сезона должны очищать территорию от сорняков
В Бурятии в декабре прошлого года госинспектор управления Россельхознадзора установил факт неиспользования земель сельскохозяйственного назначения на площади 14,94 га. На земельном участке, расположенном в Тункинском районе, было выявлено зарастание многолетней сорной травянистой растительностью на всей площади.
Кроме того, участок прилегает к лесу и на 50% зарос сосновым подростом. Участок принадлежит на праве общей долевой собственности тр`м гражданам России и более трёх лет не используется.
- Согласно требованиям земельного законодательства, в период пожароопасного сезона владельцам земельных участков необходимо провести очистку территории от сухой травянистой растительности, чтобы избежать её возгорания и дальнейшего распространения огня. При зарастании земельных участков сорняком, деревьями, кустарниками виновные лица привлекаются к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
По выявленным фактам в отношении владельцев участка приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, информация о правообладателях, допустивших зарастание, направлена в территориальное управление МЧС для принятия мер.
В Бурятии информацию о заросшем участке передали в МЧС
Власть, Фото:
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