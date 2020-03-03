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03 Марта

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Бурятский омбудсмен спасла от буйного соседа

Бурятский омбудсмен спасла от буйного соседа
Власть, 
Агрессивный мужчина проживал незаконно в муниципальном жилье

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой нередко обращаются с просьбой помочь в конфликте с соседями.

Так, жительница Железнодорожного района Улан-Удэ сообщила о конфликте с соседом, который находился в алкогольном опьянении в первый день Нового года. Однако органы полиции соответствующие меры реагирования не приняли.

- Уполномоченный инициировал проведение проверок, по результатам которых отдел полиции № 1 Улан-Удэ возобновил проверочные мероприятия для принятия правового решения, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

Кроме того, выяснилось, что буйный сосед проживает в муниципальном жилье незаконно, комнату ему сдаёт в аренду другая соседка.

Представители администрации Железнодорожного района выехали на место. Чиновники удостоверились, что муниципальным жильём распоряжаются соседи.

В связи с этим, готовятся материалы для подачи иска в суд о признании утратившими право пользования жилым помещением и освобождением комнаты от посторонних лиц.
уполномоченный по правам человека
 
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