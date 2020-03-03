Бурятский омбудсмен спасла от буйного соседа

Агрессивный мужчина проживал незаконно в муниципальном жилье



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой нередко обращаются с просьбой помочь в конфликте с соседями.



Так, жительница Железнодорожного района Улан-Удэ сообщила о конфликте с соседом, который находился в алкогольном опьянении в первый день Нового года. Однако органы полиции соответствующие меры реагирования не приняли.



- Уполномоченный инициировал проведение проверок, по результатам которых отдел полиции № 1 Улан-Удэ возобновил проверочные мероприятия для принятия правового решения, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



Кроме того, выяснилось, что буйный сосед проживает в муниципальном жилье незаконно, комнату ему сдаёт в аренду другая соседка.



Представители администрации Железнодорожного района выехали на место. Чиновники удостоверились, что муниципальным жильём распоряжаются соседи.



В связи с этим, готовятся материалы для подачи иска в суд о признании утратившими право пользования жилым помещением и освобождением комнаты от посторонних лиц.

