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В Бурятии чиновник оплатил невыполненный ремонт моста

В Бурятии чиновник оплатил невыполненный ремонт моста
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На чиновника райадминистрации возбудили уголовное дело

Прокуратура по информации Счётной палаты Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства при реализации средств субсидий хозяйственно-транспортного отдела Бичурского района.

В 2018 году между учреждением и ООО «Интерстрой» были заключены контракты на ремонтные работы на мосту через реку Алтачейка, а также на обеспечение строительного и авторского контроля выполненных работ.

- В установленный срок работы исполнены не были, однако директором хозяйственно-транспортного отдела в полном объёме оплачены, составлены акты приёмки выполненных работ, - сообщили в прокуратуре.

В отношении директора хозяйственно-транспортного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
ремонтные работы превышение должностных полномочий
 
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