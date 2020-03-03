На чиновника райадминистрации возбудили уголовное дело
Прокуратура по информации Счётной палаты Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства при реализации средств субсидий хозяйственно-транспортного отдела Бичурского района.
В 2018 году между учреждением и ООО «Интерстрой» были заключены контракты на ремонтные работы на мосту через реку Алтачейка, а также на обеспечение строительного и авторского контроля выполненных работ.
- В установленный срок работы исполнены не были, однако директором хозяйственно-транспортного отдела в полном объёме оплачены, составлены акты приёмки выполненных работ, - сообщили в прокуратуре.
В отношении директора хозяйственно-транспортного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии чиновник оплатил невыполненный ремонт моста
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 03.03.2020
В дело вмешалась прокуратура
Проект планируется реализовать в 2020-2024 годах
Участок, который освободится после сноса школы, предлагают защитить от очередной многоэтажки
Проверку по данному факту проведёт прокуратура Восточного военного округа
Уголовное дело в отношении Александра Бурлакова направлено в суд
Сергея Шойгу ожидают на следующей неделе
Во время обысков у фигурантов в служебных кабинетах изъяли деньги и кокаин
Документы сгорели на пожаре
О финансовых изменениях доложила заммэра Альфия Валиулина
Юрий Трутнев о Сагаалгане в Кремле: «На Востоке немножко глубже понимают человечество, чем на Западе»
Власть, 29.02.2020
По мнению полпреда президента в ДФО, многие зрители на концерте были из Москвы
Для выполнения контракта подрядчику пригодилась бы машина времени
Приём бизнесменов пройдёт 4 марта
Также Алексей Цыденов провёл заседание рабочей группы Госсовета «Транспорт»
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Власть, 27.02.2020
Назначены и.о. замгубернатора и замруководителя аппарата губернатора