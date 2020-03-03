В Бурятии чиновник оплатил невыполненный ремонт моста

На чиновника райадминистрации возбудили уголовное дело



Прокуратура по информации Счётной палаты Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства при реализации средств субсидий хозяйственно-транспортного отдела Бичурского района.



В 2018 году между учреждением и ООО «Интерстрой» были заключены контракты на ремонтные работы на мосту через реку Алтачейка, а также на обеспечение строительного и авторского контроля выполненных работ.



- В установленный срок работы исполнены не были, однако директором хозяйственно-транспортного отдела в полном объёме оплачены, составлены акты приёмки выполненных работ, - сообщили в прокуратуре.



В отношении директора хозяйственно-транспортного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».



Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

