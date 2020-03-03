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03 Марта

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В районе Бурятии отсутствовали резервные источники электроснабжения

В районе Бурятии отсутствовали резервные источники электроснабжения
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баргузинского района Бурятии нарушала закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что девятнадцать котельных в районе находятся в собственности муниципального образования, семнадцать из них не оборудованы резервными источниками электроснабжения. Это может повлечь нарушение прав граждан на получение качественных коммунальных услуг.

- Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации МО «Баргузинский район» приобрести и установить резервные источники электроснабжения на объектах теплоснабжения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
прокуратура
 
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