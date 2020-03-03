В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баргузинского района Бурятии нарушала закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Установлено, что девятнадцать котельных в районе находятся в собственности муниципального образования, семнадцать из них не оборудованы резервными источниками электроснабжения. Это может повлечь нарушение прав граждан на получение качественных коммунальных услуг.
- Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации МО «Баргузинский район» приобрести и установить резервные источники электроснабжения на объектах теплоснабжения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
В районе Бурятии отсутствовали резервные источники электроснабжения
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