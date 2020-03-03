В районе Бурятии отсутствовали резервные источники электроснабжения

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баргузинского района Бурятии нарушала закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Установлено, что девятнадцать котельных в районе находятся в собственности муниципального образования, семнадцать из них не оборудованы резервными источниками электроснабжения. Это может повлечь нарушение прав граждан на получение качественных коммунальных услуг.



- Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации МО «Баргузинский район» приобрести и установить резервные источники электроснабжения на объектах теплоснабжения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.



Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

