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Русло реки Чита хотят расчистить и углубить

Русло реки Чита хотят расчистить и углубить
Власть,  Фото:пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края
Проект планируется реализовать в 2020-2024 годах

В столице Забайкальского края планируется расчистка и углубление русла реки Чита в границах от улицы Ковыльная до устья. Реализация проекта намечена с 2020 по 2024 год. Специалисты регионального министерства природы уже защитили проект расчистки и углубления русла руки в федеральном агентстве водных ресурсов.

- Подготовлен и направлен на согласование соответствующий проект правительства региона. Его стоимость – 117 тысяч рублей, протяжённость более 10 километров, контракт рассчитан 2020-2024 годы, – заявила исполняющая обязанности министра природных ресурсов региона Светлана Трофимова.

И.о. министра также отметила, что ведомство планирует комиссионный выезд совместно с Забайкальским управлением Ростехнадзора в посёлке Первомайский Шилкинского района с целью обследования хвостохранилища Первомайского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Чита река Забайкальский край минприроды
 
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