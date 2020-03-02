Русло реки Чита хотят расчистить и углубить

Власть, Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края

Проект планируется реализовать в 2020-2024 годах



В столице Забайкальского края планируется расчистка и углубление русла реки Чита в границах от улицы Ковыльная до устья. Реализация проекта намечена с 2020 по 2024 год. Специалисты регионального министерства природы уже защитили проект расчистки и углубления русла руки в федеральном агентстве водных ресурсов.



- Подготовлен и направлен на согласование соответствующий проект правительства региона. Его стоимость – 117 тысяч рублей, протяжённость более 10 километров, контракт рассчитан 2020-2024 годы, – заявила исполняющая обязанности министра природных ресурсов региона Светлана Трофимова.



И.о. министра также отметила, что ведомство планирует комиссионный выезд совместно с Забайкальским управлением Ростехнадзора в посёлке Первомайский Шилкинского района с целью обследования хвостохранилища Первомайского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

