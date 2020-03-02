Проверку по данному факту проведёт прокуратура Восточного военного округа
Восточная военная прокуратура проведёт проверку по обращению детского омбудсмена Бурятии Татьяна Вежевич.
Напомним предысторию этого вопроса. В марте 2017 года в Кяхте произошёл несчастный случай. На девятилетнего ребёнка обрушилась железобетонная стена заброшенной бывшей бани военной части. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения. В том же году произошёл ещё один подобный инцидент – вновь тяжело пострадал подросток, игравший в заброшенном строении с друзьями.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии не раз требовала демонтажа аварийного объекта. Обращения были направлены в адрес руководителей военных ведомств, в том числе министру обороны России Сергею Шойгу.
Примерно год назад сообщалось, что пакет документов на демонтаж здания для согласования и утверждения был направлен в департамент имущественных отношений минобороны. Однако на момент проверки детским омбудсменом - 24 января 2019 года, документы на демонтаж бани не поступили. В этой связи Татьяна Вежевич обратилась лично к министру обороны.
В марте 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение Сибирскому территориальному управлению имущественных отношений в кратчайшие сроки разрешить ситуацию.
- Завершение работ по демонтажу объекта было запланировано до 1 октября 2019, однако, в январе 2020 года, после очередной проверки Татьяны Вежевич, как оказалось, вопрос по остался нерешённым, - сообщили сейчас в аппарате детского омбудсмена.
С просьбой вмешаться в разрешение сложившейся ситуации было направлено обращение к главному военному прокурору РФ Валерию Петрову.
По поручению главного военного прокурора России проверку проведёт прокуратура Восточного военного округа.
В Бурятии до сих пор стоит баня, снести которую поручал Шойгу
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