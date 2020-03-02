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В Бурятии до сих пор стоит баня, снести которую поручал Шойгу

В Бурятии до сих пор стоит баня, снести которую поручал Шойгу
Власть, 
Проверку по данному факту проведёт прокуратура Восточного военного округа

Восточная военная прокуратура проведёт проверку по обращению детского омбудсмена Бурятии Татьяна Вежевич.

Напомним предысторию этого вопроса. В марте 2017 года в Кяхте произошёл несчастный случай. На девятилетнего ребёнка обрушилась железобетонная стена заброшенной бывшей бани военной части. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения. В том же году произошёл ещё один подобный инцидент – вновь тяжело пострадал подросток, игравший в заброшенном строении с друзьями.

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии не раз требовала демонтажа аварийного объекта. Обращения были направлены в адрес руководителей военных ведомств, в том числе министру обороны России Сергею Шойгу.

Примерно год назад сообщалось, что пакет документов на демонтаж здания для согласования и утверждения был направлен в департамент имущественных отношений минобороны. Однако на момент проверки детским омбудсменом - 24 января 2019 года, документы на демонтаж бани не поступили. В этой связи Татьяна Вежевич обратилась лично к министру обороны.

В марте 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение Сибирскому территориальному управлению имущественных отношений в кратчайшие сроки разрешить ситуацию.

- Завершение работ по демонтажу объекта было запланировано до 1 октября 2019, однако, в январе 2020 года, после очередной проверки Татьяны Вежевич, как оказалось, вопрос по остался нерешённым, - сообщили сейчас в аппарате детского омбудсмена.

С просьбой вмешаться в разрешение сложившейся ситуации было направлено обращение к главному военному прокурору РФ Валерию Петрову.

По поручению главного военного прокурора России проверку проведёт прокуратура Восточного военного округа.


минобороны демонтаж
 
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