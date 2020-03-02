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Глава Заиграевского района Бурятии предстанет перед судом

Глава Заиграевского района Бурятии предстанет перед судом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Уголовное дело в отношении Александра Бурлакова направлено в суд

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, 21 ноября 2018 года Бурлаков своим распоряжением незаконно и необоснованно ввёл режим чрезвычайной ситуации в посёлке Заиграево и селе Новая Брянь, указав в документе о якобы критическом запасе топлива на котельных предприятий ЖКХ и низкой температуре в жилых помещениях.

- После этого глава района направил письмо в правительство Бурятии и запросил 19 миллионов рублей на ликвидацию придуманной им коммунальной угрозы. В ответ на указанное письмо в бюджет района было перечислено более 12 миллионов рублей для приобретения угля. Из указанной суммы почти 5 миллионов рублей администрацией района необоснованно, без какой-либо необходимости, затрачены на приобретение угля для двух коммерческих организаций, обслуживающих котельные, у которых имелся достаточный запас своего топлива. Таким образом, фактически Александр Бурлаков за счёт бюджетных средств незаконно спонсировал две коммерческие организации, директором одной из которых является его знакомая, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 декабря Верховный апелляционный суд Бурятии снял все меры процессуального принуждения в отношении Александра Бурлакова. Тогда было заявлено, что он вернётся к работе.

Однако затем СУ СКР по Бурятии заявили, что по ходатайству следствия Бурлаков временно отстранён от должности главы. Временно обязанности главы исполнял председатель райсовета депутатов Анатолий Чмелёв.

6 февраля Верховный суд Бурятии отменил решение Советского районного суда об отстранении Бурлакова от должности, тогда он вновь взял на себя полномочия главы района.

Это уже не первое преступление, в котором обвиняется глава Заиграевского района. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий за раздачу 800 тонн угля на 1,5 миллиона рублей. Также ранее следователи выявили незаконное трудоустройство 60 человек администрацией района.
превышение должностных полномочий главы районов
 
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