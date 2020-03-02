Глава Заиграевского района Бурятии предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении Александра Бурлакова направлено в суд
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, 21 ноября 2018 года Бурлаков своим распоряжением незаконно и необоснованно ввёл режим чрезвычайной ситуации в посёлке Заиграево и селе Новая Брянь, указав в документе о якобы критическом запасе топлива на котельных предприятий ЖКХ и низкой температуре в жилых помещениях.
- После этого глава района направил письмо в правительство Бурятии и запросил 19 миллионов рублей на ликвидацию придуманной им коммунальной угрозы. В ответ на указанное письмо в бюджет района было перечислено более 12 миллионов рублей для приобретения угля. Из указанной суммы почти 5 миллионов рублей администрацией района необоснованно, без какой-либо необходимости, затрачены на приобретение угля для двух коммерческих организаций, обслуживающих котельные, у которых имелся достаточный запас своего топлива. Таким образом, фактически Александр Бурлаков за счёт бюджетных средств незаконно спонсировал две коммерческие организации, директором одной из которых является его знакомая, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 декабря Верховный апелляционный суд Бурятии снял все меры процессуального принуждения в отношении Александра Бурлакова. Тогда было заявлено, что он вернётся к работе.
Однако затем СУ СКР по Бурятии заявили, что по ходатайству следствия Бурлаков временно отстранён от должности главы. Временно обязанности главы исполнял председатель райсовета депутатов Анатолий Чмелёв.
6 февраля Верховный суд Бурятии отменил решение Советского районного суда об отстранении Бурлакова от должности, тогда он вновь взял на себя полномочия главы района.
Это уже не первое преступление, в котором обвиняется глава Заиграевского района. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий за раздачу 800 тонн угля на 1,5 миллиона рублей. Также ранее следователи выявили незаконное трудоустройство 60 человек администрацией района.
Глава Заиграевского района Бурятии предстанет перед судом
Власть, Фото:
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