Бурятский омбудсмен помогла бездомному без паспорта и пенсии

Документы сгорели на пожаре



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился гражданин без определённого места жительства, не имеющий паспорта и источников дохода.



Мужчина родился и закончил школу в Бурятии, в дальнейшем работал в разных районах Иркутской области. В 90-х вернулся в Улан-Удэ, своим жильём не обзавёлся, а на пожаре у него сгорели все документы, в том числе паспорт и трудовая книжка.



Омбудсмен обратилась в министерство внутренних дел для принятия мер и восстановления паспорта.



- По итогам проделанной работы при содействии специалистов республиканского центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» в декабре 2019 года управление МВД по Улан-Удэ выдало заявителю паспорт гражданина Российской Федерации, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.



Центр по назначению и выплате пенсий ПФР принял решение о назначении гражданину социальной пенсии по старости с 1 декабря 2019 года. В настоящее время мужчина уже получает социальную пенсию и федеральную социальную доплату.





