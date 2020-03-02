Документы сгорели на пожаре
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился гражданин без определённого места жительства, не имеющий паспорта и источников дохода.
Мужчина родился и закончил школу в Бурятии, в дальнейшем работал в разных районах Иркутской области. В 90-х вернулся в Улан-Удэ, своим жильём не обзавёлся, а на пожаре у него сгорели все документы, в том числе паспорт и трудовая книжка.
Омбудсмен обратилась в министерство внутренних дел для принятия мер и восстановления паспорта.
- По итогам проделанной работы при содействии специалистов республиканского центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» в декабре 2019 года управление МВД по Улан-Удэ выдало заявителю паспорт гражданина Российской Федерации, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
Центр по назначению и выплате пенсий ПФР принял решение о назначении гражданину социальной пенсии по старости с 1 декабря 2019 года. В настоящее время мужчина уже получает социальную пенсию и федеральную социальную доплату.
Бурятский омбудсмен помогла бездомному без паспорта и пенсии
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