Бюджет Иркутска будет увеличен на 1,1 млрд рублей

О финансовых изменениях доложила заммэра Альфия Валиулина



Бюджет города Иркутска на 2020 год увеличен на 1,1 миллиарда рублей. Соответствующее решение о внесении изменений в бюджет Иркутска приняли на заседании городской Думы, сообщает пресс-служба мэрии города.



Как рассказала заместитель мэра, председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, увеличение связано с изменением объёма межбюджетных трансфертов, в том числе счёт средств федерального бюджета – 795 млн рублей и за счёт средств областного бюджета – 260 млн рублей. Эти средства учтены в расходной части бюджета города в соответствии с целями представления финансовой помощи.



Также в текущем году перераспределены бюджетные ассигнования в объёме 136 млн рублей. Из этих средств на социальную сферу дополнительно направлено около 98 млн рублей, в том числе 40 миллионов – на выплаты ветеранам к 75-летию Победы; 35 миллионов – на обустройство детских площадок на территориях дошкольных учреждений; более 20 миллионов – на обеспечение бесплатным питьевым молоком учеников 1-4 классов.



По словам Альфии Валиулиной, в сфере благоустройства дополнительные средства в объёме 5 млн рублей запланированы на проектирование систем наружного освещения. В сфере жилищного хозяйства 10 млн рублей дополнительно будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья.



Кроме того, на 22 млн рублей увеличены расходы на обеспечение выполнения функций Думы города Иркутска в связи с принятым решением об увеличении количества помощников депутатов и численности аппарата Думы города Иркутска.

