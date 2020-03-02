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Бюджет Иркутска будет увеличен на 1,1 млрд рублей

Бюджет Иркутска будет увеличен на 1,1 млрд рублей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
О финансовых изменениях доложила заммэра Альфия Валиулина

Бюджет города Иркутска на 2020 год увеличен на 1,1 миллиарда рублей. Соответствующее решение о внесении изменений в бюджет Иркутска приняли на заседании городской Думы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как рассказала заместитель мэра, председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, увеличение связано с изменением объёма межбюджетных трансфертов, в том числе счёт средств федерального бюджета – 795 млн рублей и за счёт средств областного бюджета – 260 млн рублей. Эти средства учтены в расходной части бюджета города в соответствии с целями представления финансовой помощи.

Также в текущем году перераспределены бюджетные ассигнования в объёме 136 млн рублей. Из этих средств на социальную сферу дополнительно направлено около 98 млн рублей, в том числе 40 миллионов – на выплаты ветеранам к 75-летию Победы; 35 миллионов – на обустройство детских площадок на территориях дошкольных учреждений; более 20 миллионов – на обеспечение бесплатным питьевым молоком учеников 1-4 классов.

По словам Альфии Валиулиной, в сфере благоустройства дополнительные средства в объёме 5 млн рублей запланированы на проектирование систем наружного освещения. В сфере жилищного хозяйства 10 млн рублей дополнительно будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья.

Кроме того, на 22 млн рублей увеличены расходы на обеспечение выполнения функций Думы города Иркутска в связи с принятым решением об увеличении количества помощников депутатов и численности аппарата Думы города Иркутска.
Иркутск бюджет
 
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