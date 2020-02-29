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Юрий Трутнев о Сагаалгане в Кремле: «На Востоке немножко глубже понимают человечество, чем на Западе»

Юрий Трутнев о Сагаалгане в Кремле: «На Востоке немножко глубже понимают человечество, чем на Западе»
Власть,  Фото:Правительство РБ
По мнению полпреда президента в ДФО, многие зрители на концерте были из Москвы

Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил первый праздничный концерт в честь Восточного Нового года - Сагаалган в Государственном Кремлевском дворце.

Перед концертом вице-премьеру в Гербовом зале продемонстрировали экспонаты уникальной выставки, произведения всемирно известного скульптора Даши Намдакова, заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева, титулованного ювелира Жигжита Баясхаланова и многих других мастеров республики.

- Мне было интересно познакомиться с культурой, историей, традициями Бурятии не только сейчас, и не только здесь, в Кремле. Я с большим удовольствием посещал музей, когда был в республике. Мне нравятся и картины, и скульптуры Бурятии. Не буду выделять что-то конкретное, но, мне кажется, на Востоке немножко по-другому, немножко глубже понимают человечество, чем на Западе, - заявил полномочный представитель президента России в ДФО.

Благодаря президентской «дальневосточной» субсидии в Улан-Удэ до 2022 года будет построено новое современное здание для Национального музея Бурятии, который организовал выставку.

25 и 26 февраля лучшие солисты и коллективы из Бурятии выступали на главной сцене страны, гостями праздника стали мастера искусств из Калмыкии и Тывы. В мультимедийном шоу была показана панорама культуры и искусства: опера и балет, цирк и эстрада, народное инструментальное и вокальное искусство, этнофольклорная и современная хореография. Концерты собрали полные залы, около 11 тысяч зрителей.

- Концерт проводится для увеличения интереса людей к Востоку, интереса людей к Бурятии. Я спрашивал у главы республики, сколько людей приехало из республики. Сказал, что одна тысяча из шести тысяч, значит, большая часть собралась из Москвы, - отметил вице-премьер.

На вопрос журналистов, будет ли он рекомендовать проводить подобные мероприятия другим регионам Дальнего Востока Юрий Трутнев ответил: «Мы обсудим», сообщает пресс-служба республиканского правительства.

правительство РБ Кремль Сагаалган
 
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