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В Бурятии в Тунке устроили аукцион с невыполнимыми сроками

В Бурятии в Тунке устроили аукцион с невыполнимыми сроками
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Для выполнения контракта подрядчику пригодилась бы машина времени

В Тункинском районе Бурятии аннулировали закупку с заведомо невыполнимыми сроками по контракту.

Аукцион проводился на кадастровые работы в отношении участков, занимаемых автомобильными дорогами и улично-дорожной сетью в Тункинском районе. Максимальная цена контракта – 3,6 млн рублей. Аукцион был объявлен в начале февраля. Его итоги подведены 19 февраля.

Таким образом, с учётом требований законодательства контракт не может быть заключен ранее 29 февраля.

При этом заказчик установил срок исполнения контракта по 28 февраля. Следовательно, времени на выполнение работ у подрядчика просто нет.

- Установление заведомо невыполнимых условий является нарушением законодательства о закупок, ограничивает конкуренцию на торгах. Инспекция УФАС предписала заказчику - МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» аннулировать закупку, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.


УФАС
 
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