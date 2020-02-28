В Бурятии в Тунке устроили аукцион с невыполнимыми сроками

Для выполнения контракта подрядчику пригодилась бы машина времени



В Тункинском районе Бурятии аннулировали закупку с заведомо невыполнимыми сроками по контракту.



Аукцион проводился на кадастровые работы в отношении участков, занимаемых автомобильными дорогами и улично-дорожной сетью в Тункинском районе. Максимальная цена контракта – 3,6 млн рублей. Аукцион был объявлен в начале февраля. Его итоги подведены 19 февраля.



Таким образом, с учётом требований законодательства контракт не может быть заключен ранее 29 февраля.



При этом заказчик установил срок исполнения контракта по 28 февраля. Следовательно, времени на выполнение работ у подрядчика просто нет.



- Установление заведомо невыполнимых условий является нарушением законодательства о закупок, ограничивает конкуренцию на торгах. Инспекция УФАС предписала заказчику - МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» аннулировать закупку, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.





