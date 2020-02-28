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Заместитель Байкальского природоохранного прокурора примет улан-удэнцев

Заместитель Байкальского природоохранного прокурора примет улан-удэнцев
Власть, 
Приём бизнесменов пройдёт 4 марта

4 марта заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирина Чистякова проведёт личный приём предпринимателей в Торгово-промышленной палате Бурятии.

- Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой принимаются меры к совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Важным направлением данной работы является обеспечение прав представителей бизнес-сообщества на обращение в органы прокуратуры, - отмечают в прокуратуре.

Встреча состоится 4 марта в 10 часов по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25 (бывшее здание кинотеатра «Эрдэм», вход с торца).

Предварительная запись на приём проводится по телефону — (3012) 21-55-88.
прием граждан природохранная прокуратура
 
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