Заместитель Байкальского природоохранного прокурора примет улан-удэнцев

Приём бизнесменов пройдёт 4 марта



4 марта заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирина Чистякова проведёт личный приём предпринимателей в Торгово-промышленной палате Бурятии.



- Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой принимаются меры к совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Важным направлением данной работы является обеспечение прав представителей бизнес-сообщества на обращение в органы прокуратуры, - отмечают в прокуратуре.



Встреча состоится 4 марта в 10 часов по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25 (бывшее здание кинотеатра «Эрдэм», вход с торца).



Предварительная запись на приём проводится по телефону — (3012) 21-55-88.

