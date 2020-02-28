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Глава Бурятии встретился с руководителем Росгеологии

Глава Бурятии встретился с руководителем Росгеологии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Также Алексей Цыденов провёл заседание рабочей группы Госсовета «Транспорт»

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с главой Росгеологии Сергеем Горьковым. Также Цыденов провёл заседание рабочей группы Государственного совета по направлению «Транспорт», руководителем которой он является.

- Алексей Цыденов и Сергей Горьков обсудили на встрече несколько ключевых направлений: приоритетные проекты для устойчивого экономического развития Бурятии, геолого-экономическое обоснование разведки и дальнейшей доразведки на территории республики и другими. Этими и другими вопросами будет заниматься специально созданная рабочая группа, - сообщила министр инвестиций Дарья Архинчеева.

В сентябре Росгеология и правительство Бурятии на Восточном экономическом форуме подписали соглашение, предусматривающее увеличение объёмов геологоразведочных работ на территории республики.

- Росгеология подтвердила увеличение финансирования до 800 млн рублей именно на поисковые работы в республике, - отмечал тогда Алексей Цыденов.

На заседании рабочей группы Госсовета обсуждались ключевые вопросы реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

В четверг глава Бурятии вылетел в Улан-Удэ. В пятницу он проведёт заседание правительства, на котором будут обсуждены поправки в четыре республиканских закона, а также проект закона «О гражданской обороне», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов возглавил группу «Транспорт» в Госсовете в конце 2018 года. В 2019-м он также был назначен руководителем подгруппы «Экологическая реабилитация водных объектов» Госсовета. Комментируя свою занятость, глава как-то пошутил: «Не помешал бы ещё один день в неделю, и ещё один час в сутки».
глава Бурятии Алексей Цыденов Росгеология
 
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