Также Алексей Цыденов провёл заседание рабочей группы Госсовета «Транспорт»
Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с главой Росгеологии Сергеем Горьковым. Также Цыденов провёл заседание рабочей группы Государственного совета по направлению «Транспорт», руководителем которой он является.
- Алексей Цыденов и Сергей Горьков обсудили на встрече несколько ключевых направлений: приоритетные проекты для устойчивого экономического развития Бурятии, геолого-экономическое обоснование разведки и дальнейшей доразведки на территории республики и другими. Этими и другими вопросами будет заниматься специально созданная рабочая группа, - сообщила министр инвестиций Дарья Архинчеева.
В сентябре Росгеология и правительство Бурятии на Восточном экономическом форуме подписали соглашение, предусматривающее увеличение объёмов геологоразведочных работ на территории республики.
- Росгеология подтвердила увеличение финансирования до 800 млн рублей именно на поисковые работы в республике, - отмечал тогда Алексей Цыденов.
На заседании рабочей группы Госсовета обсуждались ключевые вопросы реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».
В четверг глава Бурятии вылетел в Улан-Удэ. В пятницу он проведёт заседание правительства, на котором будут обсуждены поправки в четыре республиканских закона, а также проект закона «О гражданской обороне», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов возглавил группу «Транспорт» в Госсовете в конце 2018 года. В 2019-м он также был назначен руководителем подгруппы «Экологическая реабилитация водных объектов» Госсовета. Комментируя свою занятость, глава как-то пошутил: «Не помешал бы ещё один день в неделю, и ещё один час в сутки».
Глава Бурятии встретился с руководителем Росгеологии
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