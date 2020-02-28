Прокурор Бурятии проведёт приём граждан

Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться



Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 13 марта с 10:00 до 12:00 проведёт приём граждан в приёмной президента Российской Федерации в республике. Приём состоится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47, кабинет 109.



Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам 8 (301-2) 21-08-52, 8 (301-2) 21-11-33 или лично в прокуратуру республики до 6 марта 2020 года.

