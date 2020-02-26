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Экс-директор Бурятского хореографического колледжа заявила о дискриминации

Экс-директор Бурятского хореографического колледжа заявила о дискриминации
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Уволенная бывший руководитель хореографического колледжа судилась с министерством культуры Бурятии

Экс-директор Бурятского хореографического колледжа Ирина Хунданова судилась с республиканским министерством культуры за восстановление её на прежней должности.

Как сообщал «Байкал-Daily», Ирина Хунданова, шесть лет возглавлявшая Бурятский республиканский хореографический колледж, была уволена в сентябре 2019 года. Минкультуры досрочно расторгло с Хундановой срочный трудовой договор. Причиной были названы служебные проверки, вскрывшие в колледже финансовые нарушения.

Ирина Хунданова и её представитель просили суд признать незаконным приказ минкультуры об увольнении и об восстановлении в должности директора. Также Хунданова просила взыскать с министерства 182 тысячи рублей – зарплату, которую могла бы получить, не будь уволена, а также компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

При этом на суде представитель Хундановой заявил о «дискриминации», имея в виду невыплату ей премий за первое полугодие 2019 года. Кроме того, экс-директор колледжа посчитала, что её необоснованно уволили «по мотивам личных неприязненных отношений со стороны министра культуры республики». В частности, истец и адвокат заявили: в короткий период времени, предшествующий увольнению, Хунданова была дважды привлечена к дисциплинарным взысканиям.

Представитель министерства культуры Бурятии с иском не согласилась. Она заявила, что увольнение произведено законно, на основании решения министра культуры. Ирина Хунданова была своевременно ознакомлена с приказом об увольнении, ей произведены все причитающиеся выплаты, компенсация, выдана трудовая книжка.

Премия за первое полугодие 2019 года была выплачена позже в связи с изданием приказа.

- Факты дискриминации и злоупотребления правом со стороны работодателя не доказаны. Проводились проверки на основании обращений педагогического состава и родителей учащихся, по результатам которых были выявлены нарушения. Данные взыскания истец не оспорила, согласилась с ними. Её увольнение произведено в связи с неэффективным руководством колледжем, расколом коллектива по причине конфликтов. Неверное указание в приказе об увольнении даты трудового договора является технической опиской, допущенной кадровым работником, - приводятся в решении суда объяснения представителя министерства.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, в свою очередь, рассказала на суде, что решение о расторжении трудового договора она приняла, исходя из сложившихся обстоятельств, разногласий и утраты доверия.

- При руководстве истца были утрачены связи и возможность практических занятий студентов в театре оперы и балета, у Морихиро Ивата. Помимо этого, на неё поступали многочисленные жалобы от преподавателей коллектива хореографического колледжа, высказаны мнения о возможном их увольнении по причине недовольства руководством, имели место также негативные публикации в СМИ о происходящем в колледже при её руководстве. В результате проверки прокуратуры выявлено, что средства, внесённые родителями обучающихся на попечительский совет за 2018 год, не оприходованы в полном объёме. Также в отношении истца в настоящем проводится и не окончена проверка сотрудниками ОБЭП за 2015-2017 гг. по внесённым платежам на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. Кроме того, неоднократно с 2017 года было поручено составить проектно-сметную документацию по реставрации здания колледжа, чего сделано не было. Со стороны руководителей иных подконтрольных министерству учреждений данная документация была своевременно предоставлена, и проведены ремонтные работы, - говорится о доводах министра в материалах суда.

В итоге суд установил, что Ирина Хунданова своевременно была ознакомлена с приказом о расторжении трудового договора. Ей выплачена компенсация в размере трёх её среднемесячных заработков.

Утверждения о дискриминации в связи с невыплатой премии не нашли своего подтверждения, пришёл к выводу суд. Приказ о премировании по итогам работы за первое полугодие 2019 года, действительно, был издан после увольнения. Но он издан не конкретно в отношении Ирины Хундановой, но и в отношении других руководителей учреждений культуры. Потому о дискриминации в отношении бывшего директора колледжа речи нет.

Исковые требования к министерству культуры Бурятии суд постановил оставить без удовлетворения.

В Верховный суд Бурятии была подана апелляция, однако там решение суда первой инстанции оставили без изменения.


хореографический колледж увольнение
 
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