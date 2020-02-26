Главный следователь Бурятии примет граждан в Улан-Удэ

Приём состоится в ближайшую пятницу



28 февраля с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков проведёт личный приём граждан. Мероприятие состоится в следственном отделе по Железнодорожному району по адресу: Улан-Удэ, улица Лимонова, 6 Г.



Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Дмитрий Столяров), 8(3012)21-46-23 (Елена Зайцева) и 8 (3012) 44-52-58 (Иван Белокопытов).



Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный приём граждан в указанный день приёма не предусмотрен. Для обращения на личный приём гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт).

