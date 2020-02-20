Руководителя комитета городского хозяйства Улан-Удэ оштрафовали за медлительность

Судебное решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.







Как выяснила прокурорская проверка, в комитете городского хозяйства администрации города Улан-Удэ нарушалось бюджетное законодательство.Установлено, между комитетом и подведомственным учреждением – комбинатом по благоустройству города, заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение работ по строительству тёплой стоянки в размере 800 тысяч рублей.В нарушение закона комитет не перечислил бюджетные средства учреждению в установленные сроки. Это повлекло задолженность оплаты выполненных строительных работ перед подрядчиками.Руководителю комитета городского хозяйства внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, оплата подрядчикам произведена.Также и.о. руководителя комитета привлечён к административной ответственности за нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим лицам. Октябрьским районным судом ему назначен штраф.