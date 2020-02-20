Руководителя комитета городского хозяйства Улан-Удэ оштрафовали за медлительность

Из-за не вовремя перечисленных денег образовалась задолженность перед подрядчиками
Как выяснила прокурорская проверка, в комитете городского хозяйства администрации города Улан-Удэ нарушалось бюджетное законодательство.
Установлено, между комитетом и подведомственным учреждением – комбинатом по благоустройству города, заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение работ по строительству тёплой стоянки в размере 800 тысяч рублей.
В нарушение закона комитет не перечислил бюджетные средства учреждению в установленные сроки. Это повлекло задолженность оплаты выполненных строительных работ перед подрядчиками.
Руководителю комитета городского хозяйства внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, оплата подрядчикам произведена.
Также и.о. руководителя комитета привлечён к административной ответственности за нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим лицам. Октябрьским районным судом ему назначен штраф.
Судебное решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Из-за не вовремя перечисленных денег образовалась задолженность перед подрядчиками
Заместитель мэра будут привлекать инвестиции и заниматься планированием
Это увеличит годовые расходы бюджета на 785 тысяч рублей.
Дамбиниму Самбуева уже представили коллективу БСМП в новом статусе
Стало известно, чем займётся бывший заместитель министра туризма Бурятии Денис Ивлев
Мероприятие состоится на этой неделе в Улан-Удэ
«Бурятрегионавтодор» оплатил дорожные работы, которых не было
По словам Игоря Кобзева, некорректно выносить вопрос на общероссийское голосование
Глава Бурятии уже представил Алексея Хандархаева в новом статусе
Семиметровую светящуюся мышь в этом году установят по прямому договору с мэрией
В село Романовка Баунтовского эвенкинскийского района 14 февраля открылась новая амбулатория
Президент России помиловал трёх россиян, в том числе осуждённую из Бурятии
Юрист обратился в СК России с просьбой провести проверку в отношении ТГК-14
Главу Северомуйска лишат должности в связи с утратой доверия
В Иркутской области взялись за проблему загрязнённого воздуха