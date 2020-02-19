Заместитель мэра будут привлекать инвестиции и заниматься планированием
У мэра Улан-Удэ появится новый заместитель, который будет отвечать за экономику и стратегическое планирование.
Изменения в структуре администрации Улан-Удэ сегодня одобрили депутаты горсовета.
- Структура администрации города не менялась с 2017 года, с тех пор изменились некоторые подходы и требования к муниципальному управлению. Благодаря Минвостокразвития России, национальным проектам и госпрограммам появились новые возможности для развития города. Но сегодня используются не все возможности для того, чтобы создать все условия для качественного участия во всех заявленных госпрограммах и инвестпроектах для привлечения средств в Улан-Удэ, - пояснил и.о. заместителя мэра – руководитель аппарата администрации Николай Намсараев.
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, в структуре администрации предложено сделать акцент на вопросах стратегического и экономического развития города.
- Необходима разработка инвестиционных проектов и включения их в территории опережающего развития, организация промплощадок и промпарков для привлечений инвестиций и создания рабочих мест – все эти вопросы являются приоритетными и требуют отдельного руководителя – заместителя мэра для принятия управленческих решений, - добавил он.
Так, новый заместитель мэра станет персонально ответственен за экономическое развитие.
При этом, в целях оптимизации в мэрии откажутся от должности заместителя мэра по финансам, который будет отныне работать председателем комитета по финансам. Также решено отказаться от должности заместителя мэра – руководителя аппарата, останется только руководитель аппарата.
Также реорганизован комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству путём разделения на два комитета. Отныне это отдельно комитет по транспорту и дорожно-транспортной сети и комитет по предпринимательству и торговле.
- Что касается финансовых затрат – в новой структуре планируется ввести четыре дополнительные штатные единицы – расходы городского бюджета составят 2,9 миллионов. Источником дополнительных затрат станет привлечение неналоговых поступлений. По поручению мэра, ответственным структурным подразделениям поставлена задача увеличения налоговых и неналоговых поступлений. Для обеспечения финансирования проводится работа по увеличению плановых неналоговых доходов. При очередном уточнении бюджета в апреле данная сумма будет предусмотрена,- уточнил Николай Намсараев.
У мэра Улан-Удэ появится новый заместитель
Власть, Фото:
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