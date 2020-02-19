 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Февраля

18 Февраля

Популярное

У мэра Улан-Удэ появится новый заместитель

У мэра Улан-Удэ появится новый заместитель
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Заместитель мэра будут привлекать инвестиции и заниматься планированием 

У мэра Улан-Удэ появится новый заместитель, который будет отвечать за экономику и стратегическое планирование.

Изменения в структуре администрации Улан-Удэ сегодня одобрили депутаты горсовета.

- Структура администрации города не менялась с 2017 года, с тех пор изменились некоторые подходы и требования к муниципальному управлению. Благодаря Минвостокразвития России, национальным проектам и госпрограммам появились новые возможности для развития города. Но сегодня используются не все возможности для того, чтобы создать все условия для качественного участия во всех заявленных госпрограммах и инвестпроектах для привлечения средств в Улан-Удэ, - пояснил и.о. заместителя мэра – руководитель аппарата администрации Николай Намсараев.

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, в структуре администрации предложено сделать акцент на вопросах стратегического и экономического развития города.

- Необходима разработка инвестиционных проектов и включения их в территории опережающего развития, организация промплощадок и промпарков для привлечений инвестиций и создания рабочих мест – все эти вопросы являются приоритетными и требуют отдельного руководителя – заместителя мэра для принятия управленческих решений, - добавил он.

Так, новый заместитель мэра станет персонально ответственен за экономическое развитие.

При этом, в целях оптимизации в мэрии откажутся от должности заместителя мэра по финансам, который будет отныне работать председателем комитета по финансам. Также решено отказаться от должности заместителя мэра – руководителя аппарата, останется только руководитель аппарата.

Также реорганизован комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству путём разделения на два комитета. Отныне это отдельно комитет по транспорту и дорожно-транспортной сети и комитет по предпринимательству и торговле.

- Что касается финансовых затрат – в новой структуре планируется ввести четыре дополнительные штатные единицы – расходы городского бюджета составят 2,9 миллионов. Источником дополнительных затрат станет привлечение неналоговых поступлений. По поручению мэра, ответственным структурным подразделениям поставлена задача увеличения налоговых и неналоговых поступлений. Для обеспечения финансирования проводится работа по увеличению плановых неналоговых доходов. При очередном уточнении бюджета в апреле данная сумма будет предусмотрена,- уточнил Николай Намсараев.
мэр администрация Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У мэра Улан-Удэ появится новый заместитель
У мэра Улан-Удэ появится новый заместитель
Власть, 19.02.2020
Заместитель мэра будут привлекать инвестиции и заниматься планированием
СМИ: Мэр Тайшетского района просит о зарплате в 318 тысяч
СМИ: Мэр Тайшетского района просит о зарплате в 318 тысяч
Власть, 19.02.2020
Это увеличит годовые расходы бюджета на 785 тысяч рублей.
Экс-министр здравоохранения Бурятии возглавил БСМП
Экс-министр здравоохранения Бурятии возглавил БСМП
Власть, 19.02.2020
Дамбиниму Самбуева уже представили коллективу БСМП в новом статусе
Бывший бурятский чиновник займётся развитием туризма Алтая
Бывший бурятский чиновник займётся развитием туризма Алтая
Власть, 19.02.2020
Стало известно, чем займётся бывший заместитель министра туризма Бурятии Денис Ивлев
Главный следователь Бурятии примет граждан
Главный следователь Бурятии примет граждан
Власть, 18.02.2020
Мероприятие состоится на этой неделе в Улан-Удэ
В Бурятии заплатили больше миллиона за невыполненные работы
В Бурятии заплатили больше миллиона за невыполненные работы
Власть, 18.02.2020
«Бурятрегионавтодор» оплатил дорожные работы, которых не было
Врио губернатора Иркутской области против включения Байкала в федеральные территории
Врио губернатора Иркутской области против включения Байкала в федеральные территории
Власть, 17.02.2020
По словам Игоря Кобзева, некорректно выносить вопрос на общероссийское голосование
Бывший заммэра Улан-Удэ возглавил минприроды Бурятии
Бывший заммэра Улан-Удэ возглавил минприроды Бурятии
Власть, 17.02.2020
Глава Бурятии уже представил Алексея Хандархаева в новом статусе
Мэрия Улан-Удэ заключила контракт на символ года без аукциона
Мэрия Улан-Удэ заключила контракт на символ года без аукциона
Власть, 17.02.2020
Семиметровую светящуюся мышь в этом году установят по прямому договору с мэрией
Глава Бурятии осмотрел новую сельскую амбулаторию
Глава Бурятии осмотрел новую сельскую амбулаторию
Власть, 15.02.2020
В село Романовка Баунтовского эвенкинскийского района 14 февраля открылась новая амбулатория
Путин «из гуманности» помиловал жительницу Бурятии
Путин «из гуманности» помиловал жительницу Бурятии
Власть, 15.02.2020
Президент России помиловал трёх россиян, в том числе осуждённую из Бурятии
Следственный комитет рассмотрел обращение по грязному воздуху в Улан-Удэ
Следственный комитет рассмотрел обращение по грязному воздуху в Улан-Удэ
Власть, 14.02.2020
Юрист обратился в СК России с просьбой провести проверку в отношении ТГК-14
Главу посёлка в Бурятии уволят по решению суда
Главу посёлка в Бурятии уволят по решению суда
Власть, 14.02.2020
Главу Северомуйска лишат должности в связи с утратой доверия
Иркутская область попала в проект «Чистый воздух», а Бурятия – нет
Иркутская область попала в проект «Чистый воздух», а Бурятия – нет
Власть, 14.02.2020
В Иркутской области взялись за проблему загрязнённого воздуха
Главу Листвянки задержали за гостиницу на Байкале
Главу Листвянки задержали за гостиницу на Байкале
Власть, 14.02.2020
Глава Листвянки подозревается в превышении должностных полномочий
^