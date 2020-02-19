Это увеличит годовые расходы бюджета на 785 тысяч рублей.
Мэр Тайшетского района Александр Величко выступил с инициативой об увеличении себе заработной платы. Он предложил поднять себе зарплату до 318 259 рублей в месяц, сообщает ИА «Тайшет 24».
Издание подсчитало, что это потребует дополнительных расходов из районного бюджета в сумме 785 514 рублей в год. Таким образом, размер оплаты труда мэра составит 3 819 110 рублей в год.
«Соответствующий проект решения районной думы родился в стенах администрации в не самое комфортное для муниципалитета время. До сих пор не ликвидированы последствия прошлогоднего наводнения; образование и культура находятся в загоне; школы и детские сады разваливаются на глазах, а от бесконечных разговоров о разработке ПСД на их строительство и ремонт легче никому не становится», - отмечает «Тайшет 24».
СМИ: Мэр Тайшетского района просит о зарплате в 318 тысяч
Власть, Фото:
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