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Главный следователь Бурятии примет граждан

Главный следователь Бурятии примет граждан
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие состоится на этой неделе в Улан-Удэ

20 февраля с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков проведёт личный приём граждан. Мероприятие состоится в следственном отделе по Октябрьскому району по адресу: Улан-Удэ, улица Лимонова, 6 Г.

Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его проведения, можно в рабочее время по телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Дмитрий Столяров), 8(3012)21-46-23 (Елена Зайцева) и 8 (3012) 44-40-15 (Вячеслав Подопригора).

- Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный приём граждан в этот день не предусмотрен. Для обращения на личный приём гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.


прием граждан следственный комитет
 
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