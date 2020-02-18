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В Бурятии заплатили больше миллиона за невыполненные работы

В Бурятии заплатили больше миллиона за невыполненные работы
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Бурятрегионавтодор» оплатил дорожные работы, которых не было

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ по материалам Счётной палаты России проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности государственного казенного учреждения «Бурятрегионавтодор».

Установлено, что учреждение оплатило невыполненные работы по нанесению линии горизонтальной дорожной разметки на сумму 1,2 млн. рублей.

Прокурор района в отношении и.о. руководителя учреждения возбудило административное производство по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд). Управление федеральной антимонопольной службы по Бурятии ему назначило штраф. Постановление вступило в законную силу.

В ходе проверки нарушения устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Справка:

Государственное бюджетное учреждение «Бурятрегионавтодор» создано указом президента Бурятии в 2007 году. Оно стало правопреемником реорганизованного республиканского дорожного агентства в соответствии с разделительным балансом.

Учреждение занимается оперативным управлением автомобильными дорогами общего пользования регионального значения.



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