«Бурятрегионавтодор» оплатил дорожные работы, которых не было
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ по материалам Счётной палаты России проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности государственного казенного учреждения «Бурятрегионавтодор».
Установлено, что учреждение оплатило невыполненные работы по нанесению линии горизонтальной дорожной разметки на сумму 1,2 млн. рублей.
Прокурор района в отношении и.о. руководителя учреждения возбудило административное производство по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд). Управление федеральной антимонопольной службы по Бурятии ему назначило штраф. Постановление вступило в законную силу.
В ходе проверки нарушения устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Справка:
Государственное бюджетное учреждение «Бурятрегионавтодор» создано указом президента Бурятии в 2007 году. Оно стало правопреемником реорганизованного республиканского дорожного агентства в соответствии с разделительным балансом.
Учреждение занимается оперативным управлением автомобильными дорогами общего пользования регионального значения.
В Бурятии заплатили больше миллиона за невыполненные работы
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 18.02.2020
«Бурятрегионавтодор» оплатил дорожные работы, которых не было
По словам Игоря Кобзева, некорректно выносить вопрос на общероссийское голосование
Глава Бурятии уже представил Алексея Хандархаева в новом статусе
Семиметровую светящуюся мышь в этом году установят по прямому договору с мэрией
Власть, 15.02.2020
В село Романовка Баунтовского эвенкинскийского района 14 февраля открылась новая амбулатория
Власть, 15.02.2020
Президент России помиловал трёх россиян, в том числе осуждённую из Бурятии
Юрист обратился в СК России с просьбой провести проверку в отношении ТГК-14
Главу Северомуйска лишат должности в связи с утратой доверия
В Иркутской области взялись за проблему загрязнённого воздуха
Глава Листвянки подозревается в превышении должностных полномочий
Алексей Цыденов заявил, что сперва нужно учесть предыдущую ошибку с Тункинским нацпарком
В повестке сессии райсовета Северо-Байкальского района Бурятии внезапно появился вопрос о прекращении полномочий главы
По версии следствия, «благодарный» бизнесмен благоустроил участок у коттеджа Олега Кузнецова
Ни военные, ни администрация города не хотят брать на себя две дороги
В планах посещение социальных объектов и встречи с населением