Врио губернатора Иркутской области против включения Байкала в федеральные территории

По словам Игоря Кобзева, некорректно выносить вопрос на общероссийское голосование
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев высказал свою позицию относительно поправок в Конституцию РФ, которые касаются инициативы по созданию специальных федеральных территорий, куда могут отнести озеро Байкал.
- Серьёзные опасения вызывает предложение об отнесении к специальным федеральным территориям озера Байкал. Считаю, что абсолютно некорректно выносить вопрос на общероссийское голосование. Голоса наших жителей, непосредственно заинтересованных территорий, в нём просто «утонут». Предложения президента по поправкам в Конституцию направлены на развитие государственности. А те инициативы, которые мы слышим сейчас, нарушают этот принцип. Вопрос о территориальной целостности регионов должен решаться исключительно в самих регионах, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Как сообщал «Байкал-Daily», рабочая группа по изменениям в Конституции РФ предложила создать в стране особые федеральные территории, не входящие в субъекты, требующие особого управления в силу своей специфики. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает подобную идею, по её мнению, к особым федеральным территориям должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.
- Как большинство жителей Приангарья, я считаю Байкал неотъемлемой частью прилегающих территорий. Посыл о «спасении и сохранении озера всем миром» неубедителен. Более двадцати лет Байкал входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Также существует федеральный закон «Об охране озера Байкал». Данные меры являются необходимыми и достаточными. Тем более, что сегодня идёт актуализация основных положений данного закона, - сказал Игорь Кобзев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов уже высказывал своё мнение относительно включения Байкала в особые федеральные территории. По его словам, в республике уже есть пример, когда федеральный статус территории создаёт проблемы для местных жителей. Он напомнил о Тункинском национальном парке, границы которого совпадают с границами Тункинского района Бурятии, в котором более 20 населённых пунктов.
- Должны быть учтены те ошибки, которые были совершены. У нас есть пример - Тункинский нацпарк. Он федеральный сейчас, и очень много с этим проблем, там фактически парализована вся жизнедеятельность, - сказал Алексей Цыденов.
Врио губернатора Иркутской области против включения Байкала в федеральные территории
Власть, Фото:
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