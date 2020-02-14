«Одарившего родителей» главу посёлка в Бурятии уволят

Главу Северомуйска лишат должности в связи с утратой доверия



В Бурятии по решению суда отправят в отставку главу посёлка Северомуйское Алексея Кудряшова. Поводом для этого стали результаты прокурорской проверки, которая выявила нарушение антикоррупционного законодательства. Прокурор обратился в суд с иском о досрочном снятии Кудряшова с должности в связи с утратой доверия.



В судебном решении говорится, что в 2017 году жительница Северомуйска обратилась в Росреестра с сообщением о самовольном захвате земельных участков матерью Кузнецова и его сожительницей. Росреестр потребовал разъяснений у администрации посёлка. Обращение было зарегистрировано, но Кудряшов не ответил на него.



«Глава поселения рассмотрение обращения не организовал, что свидетельствует о наличии личной заинтересованности Кудряшова при исполнении должностных обязанностей», - говорится в решении Муйского районного суда.



Также в 2013 году глава предоставил жильё по договору социального найма своему отцу. Через два года, в 2015 году, дом признали непригодным для проживания, в 2016 году отец обратился в сельскую администрацию за получением социальной выплаты на приобретение жилья.



Ему было выплачено почти два млн рублей. На выделенные деньги отец главы, действительно купил квартиру, однако продолжил жить в аварийном жилье, не передав квартиру в муниципальную собственность.



«Однако администрация МО ГП «Северомуйское» не приняла меры по направлению иска о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии его с регистрационного учёта», уточняют в суде.



Также выявлено нарушение, в котором задействована мать Кудряшова. Так, администрация поселения в лице главы по результатам открытого аукциона заключила договор купли-продажи земельного участка с его матерью. Однако она даже не подавала заявку на участие в аукционе.



В начале мая 2019 года УФАС привлекло Алексея Кудряшова к административной ответственности. В июне того же года через суд торги признали недействительными, договор купли-продажи – ничтожным. Решение суда вступило в законную силу.



В решении суда говорится, что факты предоставления Алексеем Кудряшовым вопреки закону жилья своему отцу и земельных участков своей матери, а также оставление им без рассмотрения обращения, непосредственно затрагивающие имущественные интересы близких родственников, свидетельствуют о наличии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, повлекшей конфликт интересов.



Прокурор района в Совет депутатов МО ГП «Северомуйское» четырежды отправлял информацию о нарушении Алексеем Кудряшовым антикоррупционного закона. Прокурор требовал провести проверку и принять по её результатам соответствующее решение. Однако депутаты этого не сделали. Хотя по закону, депутаты должны были отправить Кудряшова в отставку в связи с утратой доверия.



«По результатам рассмотрения информаций Советом депутатов МО ГП «Северомуйское» глава - руководитель администрации не удалён в отставку, чем нарушен принцип неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений», - разъясняют в суде.



Сам Алексей Кудряшов в судебном заседании 7 ноября 2019 года пояснил, что не видит в своих действиях нарушений антикоррупционного закона. Более того, за главу вступилась председатель поселкового совета депутатов. Она заявила, что вся информация, поступившая из прокуратуры района, была рассмотрена, принято коллегиальное решение о том, что оснований для удаления Кудряшова в отставку не имеется. Депутаты решили, что полученные сведения носят лишь информационный характер. Действия прокурора она расценила как попытку оказания давления на Совет депутатов.



Несмотря на все доводы главы и представителей совета депутатов, суд удовлетворил иск прокурора. Суд признал незаконным отказ совета депутатов в удалении в отставку главу Алексея Кудряшова.



Суд обязал Совет депутатов на ближайшей со дня вступления в законную силу решения суда сессии удалить в отставку главу Алексея Кудряшова в связи с утратой доверия.

