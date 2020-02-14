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Глава Бурятии не исключил проблемы после включения Байкала в особые федеральные территории

Глава Бурятии не исключил проблемы после включения Байкала в особые федеральные территории
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Алексей Цыденов заявил, что сперва нужно учесть предыдущую ошибку с Тункинским нацпарком

Как сообщал «Байкал-Daily», рабочая группа по изменениям в Конституции РФ предложила создать в стране особые федеральные территории, не входящие в субъекты, требующие особого управления в силу своей специфики. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает подобную идею и к особым федеральным территориям должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

- У меня всегда болит душа за озеро Байкал с тем, чтобы сохранить это озеро для потомков, чтобы обеспечить решение всех экологических и иных задач. Байкал территориально относится к нескольким субъектам РФ, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро, - пояснила Валентина Матвиенко.

13 февраля своё мнение высказал глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, в республике уже есть пример, когда федеральный статус территории создаёт проблемы для местных жителей. Он напомнил о Тункинском национальном парке, границы которого совпадают с границами Тункинского района Бурятии, в котором более 20 населённых пунктов.

- Должны быть учтены те ошибки, которые были совершены. У нас есть пример - Тункинский нацпарк. Он федеральный сейчас, и очень много с этим проблем, там фактически парализована вся жизнедеятельность, - цитирует Алексея Цыденова ТАСС.

Председатель общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров отметил, что вопрос о включении Байкала в особые федеральные территории должен обсуждаться с жителями байкальских регионов.

- Должно быть обсуждение с жителями, которые живут в этих регионах, без этого принятие такого решения недопустимо. Президент в послании говорил, что необходимо расширить полномочия руководителей субъектов РФ, губернаторов в решении федеральных вопросов. Мне кажется, надо идти таким путём - путём повышения полномочий губернаторов в координации деятельности федеральных органов власти на байкальской территории, а не управлять ею из Москвы, ведь главы регионов прежде всего связаны со своим населением, - сказал Баир Бальжиров.

Он отметил, что вопрос об отнесении озера Байкал к особым федеральным территориям должен быть проработан так, чтобы это не привело к новым ограничениям в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где хозяйственная деятельность уже ограничена существующим законодательством. Там нельзя строить жилье, промышленные объекты, разного вида инфраструктуру, в том числе дороги, очистные сооружения, мусоросортировочные комплексы. Из-за этого жители байкальского побережья неоднократно заявляли, что живут как в резервации, а отсутствие очистных и инфраструктуры для сбора мусора приводит к серьёзному загрязнению Байкала и его берегов, сообщает ТАСС.

- На берегах Байкала, в центральной экологической зоне, проживают более 100 тыс. человек, которые испытывают огромные трудности в связи с этими ограничениями по рыбной ловле, по использованию лесных ресурсов. Фактически люди поставлены перед выбором - остаться или уехать. К сожалению, есть серьёзный миграционный отток с нашей территории, в том числе, я думаю, именно из-за этих ограничений. Сегодня в центральной экологической зоне даже кладбище невозможно организовать, невозможно решить самые простые вопросы жизнеобеспечения населённых пунктов, - сказал Бальжиров.

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глава Бурятии Алексей Цыденов Байкал
 
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