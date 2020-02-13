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Вопрос об отставке главы Северо-Байкальского района внесли и тут же сняли

Вопрос об отставке главы Северо-Байкальского района внесли и тут же сняли
Власть, 
В повестке сессии райсовета Северо-Байкальского района Бурятии внезапно появился вопрос о прекращении полномочий главы

13 февраля состоялась сессия райсовета депутатов Северо-Байкальского района Бурятии. Ещё до её начала телеграмм-канал «Северобайкальский таежник» опубликовал повестку, одним из вопросов которой был вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Игоря Пухарева.

«Исключительно по настоянию прокуратуры», - загадочно отмечалось в сообщении. Уточнялось, что голосование на сессии будет тайным. Был приведён и проект решения.


Сессия прошла днём, однако вопрос об отставке главы так и не был рассмотрен. В райсовете депутатов Северо-Байкальского района «Байкал-Daily» пояснили, что данный вопрос в повестку внесён ошибочно.

- В Совет депутатов поступила информация от 09.12.2019 № 19/1305в-2019 от Северобайкальской межрайонной прокуратуры, в которой указывалось на наличие оснований для удаления главы Игоря Пухарева. По представленной межрайонной прокуратурой информации коррупционных фактов не выявлено. В повестку сессии вопрос об удалении главы Северо-Байкальского района в отставку был внесён ошибочно, - сообщила «Байкал-Daily» председатель райсовета депутатов Наталья Малахова.

По некоторой информации, прокуратура заинтересовалась спорным договором аренды земельного участка.

- Ставший причиной спора земельный участок указывался во всех декларациях и никогда не скрывался. Ни надзорные органы, ни правительство Бурятии вопросов к главе района больше не имеют, - сказала Наталья Малахова.

Игорь Пухарев возглавляет Северо-Байкальский район с 2008 года. Район оказался в числе тех, кто упразднил всенародные выборы главы. Так что 2018-м Пухарев был переназначен главой решением райсовета депутатов.

Справка:

Игорь Пухарев родился 2 апреля 1969 года в Харькове. Окончил высшее военное морское училище. Прошёл путь от лейтенанта до капитана первого ранга, неся службу в войсках Тихоокеанского военно-морского флота и Морских частях внутренних войск. С 2000 года он командир учебного дивизиона войсковой части 7628 в Северобайкальске. В 2008 году был впервые был избран на должность глава Северо-Байкальского района.
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