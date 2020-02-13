По версии следствия, «благодарный» бизнесмен благоустроил участок у коттеджа Олега Кузнецова
В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Олега Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, это произошло, когда Кузнецов трудился сити-менеджером Читы.
- По данным следствия, в 2016 году Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского индивидуального предпринимателя за оказание ему общего покровительства, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В 2016 году, сообщили следователи, предприниматель благоустроил придомовую территорию частного дома Кузнецова в пригороде Читы. Стоимость работ составила около двух млн рублей.
Сегодня утром следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства и работы замминистра. Кузнецов задержан на 48 часов.
Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Забайкальского края, а также по материалам оперативной разработки ФСБ.
Уголовное дело поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
Олег Кузнецов возглавлял администрацию Читы с ноября 2016-го до мая 2019 года. С июля 2019 года – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
В Забайкалье по подозрению во взятке задержали замминистра ЖКХ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По версии следствия, «благодарный» бизнесмен благоустроил участок у коттеджа Олега Кузнецова
Ни военные, ни администрация города не хочет брать на себя две дороги
В планах посещение социальных объектов и встречи с населением
Совет Федерации поддержал предложение сделать Байкал особой федеральной территорией
В случае победы, в реализации проекта будут участвовать «и жители, и бизнес, и власти»
Эрдэм Раднаев отметил, что «не все планы удалось осуществить»
Будут обсуждаться жилищные проблемы детей-сирот
Отказ БГУ может повлиять на планы комплексного развития центра Улан-Удэ
Приказ об увольнении подписан сегодня
Разработана новая структура администрации города
Глава Бурятии внёс кандидатуру Кочетовой в Хурал
Предложение озвучил глава Бурятии
Алексей Цыденов поручил отработать все предложения с открытого совещания правительства
Власть, 10.02.2020
Диссертацию Евгения Лудупова защитила ещё в 2019 году
Власть, 10.02.2020
Власти Бурятии будут сотрудничать только с теми застройщиками, кто сдерживает цены