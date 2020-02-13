 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Февраля

12 Февраля

Популярное

В Забайкалье по подозрению во взятке задержали замминистра ЖКХ

В Забайкалье по подозрению во взятке задержали замминистра ЖКХ
Власть, 
По версии следствия, «благодарный» бизнесмен благоустроил участок у коттеджа Олега Кузнецова

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Олега Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, это произошло, когда Кузнецов трудился сити-менеджером Читы.

- По данным следствия, в 2016 году Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского индивидуального предпринимателя за оказание ему общего покровительства, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В 2016 году, сообщили следователи, предприниматель благоустроил придомовую территорию частного дома Кузнецова в пригороде Читы. Стоимость работ составила около двух млн рублей.

Сегодня утром следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства и работы замминистра. Кузнецов задержан на 48 часов.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Забайкальского края, а также по материалам оперативной разработки ФСБ.

Уголовное дело поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

Олег Кузнецов возглавлял администрацию Читы с ноября 2016-го до мая 2019 года. С июля 2019 года – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье по подозрению во взятке задержали замминистра ЖКХ
В Забайкалье по подозрению во взятке задержали замминистра ЖКХ
Власть, 13.02.2020
По версии следствия, «благодарный» бизнесмен благоустроил участок у коттеджа Олега Кузнецова
Мэрия Улан-Удэ подала в суд на минобороны
Мэрия Улан-Удэ подала в суд на минобороны
Власть, 13.02.2020
Ни военные, ни администрация города не хочет брать на себя две дороги
Алексей Цыденов выехал в Еравнинский и Баунтовский районы
Алексей Цыденов выехал в Еравнинский и Баунтовский районы
Власть, 13.02.2020
В планах посещение социальных объектов и встречи с населением  
Матвиенко: «У меня всегда болит душа за Байкал»
Матвиенко: «У меня всегда болит душа за Байкал»
Власть, 13.02.2020
Совет Федерации поддержал предложение сделать Байкал особой федеральной территорией
Алексей Цыденов просит проголосовать за улан-удэнский проект
Алексей Цыденов просит проголосовать за улан-удэнский проект
Власть, 12.02.2020
В случае победы, в реализации проекта будут участвовать «и жители, и бизнес, и власти»
Бывший главврач БСМП опубликовал прощальный пост
Бывший главврач БСМП опубликовал прощальный пост
Власть, 12.02.2020
Эрдэм Раднаев отметил, что «не все планы удалось осуществить»
Зампрокурора Бурятии примет владельцев «сиротских» квартир
Зампрокурора Бурятии примет владельцев «сиротских» квартир
Власть, 12.02.2020
Будут обсуждаться жилищные проблемы детей-сирот
БГУ отказался отдавать Бурятии стадион «Спартак»
БГУ отказался отдавать Бурятии стадион «Спартак»
Власть, 11.02.2020
Отказ БГУ может повлиять на планы комплексного развития центра Улан-Удэ  
Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ
Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ
Власть, 11.02.2020
Приказ об увольнении подписан сегодня
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ ждёт «встряска»
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ ждёт «встряска»
Власть, 11.02.2020
Разработана новая структура администрации города
До назначения министра экономики Бурятии остался один шаг
До назначения министра экономики Бурятии остался один шаг
Власть, 11.02.2020
Глава Бурятии внёс кандидатуру Кочетовой в Хурал
Глава Бурятии: «Видел много здравых идей»
Глава Бурятии: «Видел много здравых идей»
Власть, 11.02.2020
Алексей Цыденов поручил отработать все предложения с открытого совещания правительства
Министр здравоохранения Бурятии стала доктором наук
Министр здравоохранения Бурятии стала доктором наук
Власть, 10.02.2020
Диссертацию Евгения Лудупова защитила ещё в 2019 году
Глава Бурятии назвал рост цен на квартиры «безобразием»
Глава Бурятии назвал рост цен на квартиры «безобразием»
Власть, 10.02.2020
Власти Бурятии будут сотрудничать только с теми застройщиками, кто сдерживает цены

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Конференции
^