В Забайкалье по подозрению во взятке задержали замминистра ЖКХ

По версии следствия, «благодарный» бизнесмен благоустроил участок у коттеджа Олега Кузнецова



В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Олега Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, это произошло, когда Кузнецов трудился сити-менеджером Читы.



- По данным следствия, в 2016 году Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского индивидуального предпринимателя за оказание ему общего покровительства, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



В 2016 году, сообщили следователи, предприниматель благоустроил придомовую территорию частного дома Кузнецова в пригороде Читы. Стоимость работ составила около двух млн рублей.



Сегодня утром следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства и работы замминистра. Кузнецов задержан на 48 часов.



Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Забайкальского края, а также по материалам оперативной разработки ФСБ.



Уголовное дело поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.



Олег Кузнецов возглавлял администрацию Читы с ноября 2016-го до мая 2019 года. С июля 2019 года – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

